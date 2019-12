30.000 vinculados en primer año de ‘Coseche y venda a la fija’

El pasado viernes en Baranoa, Atlántico, luego de 39 jornadas de negocio y medio billón de pesos en acuerdos comerciales, este proyecto llegó a 30.000 personas vinculadas.



‘Coseche y venda a la fija’ es un programa que se basa en la agricultura por contrato, es decir, que los productores tengan de antemano un comprador formal para venderles a un precio justo.



Este programa, que cumplió un año, y está a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), hace presencia en 31 departamentos del país, siendo Antioquia, Tolima, Boyacá y Caquetá, las zonas donde más vinculados hay.



La leche y sus derivados, la acuicultura, el café y el caucho son los productos que lideran la lista en los acuerdos de venta a futuro.



“Fueron 12 meses de intenso trabajo, donde establecimos una estrategia para conectar a los productores con los compradores, eliminando a los intermediarios”, afirmó el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, quien agregó que al día se vinculan 80 proveedores a ‘Coseche y venda a la fija’.



En su primer año, el programa contó con un presupuesto de $ 100.000 millones, que permitieron apalancar créditos hasta por $750.000 millones, con la tasa de interés más baja del mercado.



De acuerdo con el MADR, se espera que ‘Coseche’ llegue al 2020 con 130.000 beneficiados y antes del 7 de agosto de 2022 se vinculen 300.000 a este programa de agricultura por contrato.



No obstante, el ministro Valencia dio a conocer que se está trabajando para que este programa sea una política de Estado, es decir, que se continúe desarrollando sin importar quién esté en la presidencia.

¿Qué dicen los empresarios?

Como un gana–gana y una oportunidad para apoyar directamente a los productores del país, definen los aliados comerciales a ‘Coseche y venda a la fija’.



“Desde hace unos años nosotros veníamos comprándoles a los productores por nuestra cuenta. Pero, desde que el Ministerio de Agricultura nos buscó para hacer parte del programa, las ventas crecieron exponencialmente”, dijo Alejandro Carrillo, Coordinador Asuntos de Gobierno del Grupo Éxito.



Según Carrillo, antes de entrar a ‘Coseche’ hicieron compras por 350 millones de pesos el año pasado. Pero en lo que va de este año, ya vinculados al programa, las ventas llegaron a 7.400 millones de pesos.



Para Juliana Lugo, directora de Sostenibilidad y Conciencia del grupo Takami, este tipo de programas les permite conseguir ingredientes de buena calidad para sus restaurantes a la par que llegan directamente al productor.



“En el marco de nuestra estrategia de buscar los mejores ingredientes a través de un abastecimiento sostenible, también queremos ayudar a cerrar las brechas que hay en el campo”, aseguró Lugo.



Para celebrar el primer año de ‘Coseche y venda a la fija’ y reconocer a las organizaciones productoras y a los aliados comerciales, el MADR realizó la entrega de los ‘Cosecha de Oro 2019’ en Baranoa.



Fueron cinco las organizaciones de pequeños productores que fueron galardonadas. “Ellos fueron elegidos porque han evidenciado mayor compromiso en el cumplimiento de los contratos firmados de venta anticipada”, afirmaron en el Ministerio.



Queso del Caquetá, caucho de Antioquia, ñame del Atlántico, café del Meta y fique del Cauca, los productos ganadores. Mientras que por el lado de los aliados comerciales, fueron dos las empresas reconocidas: Almidones de Sucre y el Grupo Éxito. Estos fueron elegidos porque firmaron órdenes de compra anticipada con el mayor número posible de productores agropecuarios.

Los galardonados

*Caucho de Antioquia. "Antes venían comercializadores que no nos garantizaban la mejor alternativa o cambiaban el precio de nuestro caucho. Con ‘Coseche y venda a la fija’ eso cambió”, cuenta María Beatriz García, miembro de la Asociación de Hevicultores de Antioquia y Córdoba (Heveancor). Hoy esta asociación, compuesta por 1.500 familias, le vende parte de su producción a Indulatex.



*Fique del Cauca. Jesús Díaz, de Asofique, contó que: “La producción de fique tuvo graves problemas cuando se empezó a importar fibra sintética, eso causó pérdidas. Ahora, con este modelo de agricultura por contrato tenemos mayores compradores, que usan nuestro producto para hacer costales para el café y la papa”. Un porcentaje de los costales con los que se empaca el café del país son hechos con el fique producido por la Asociación de Fiqueros del Municipio de Silva (Asofique) en el Cauca, del que hacen parte 132 personas.



*El ñame del Atlántico para el mote de queso que se consume en Cartagena, Barranquilla, Turbaco y Arjona proviene de los cultivos de la Asociación de Productores de María La Baja (Asproagromar). “ En la comercialización teníamos un cuello de botella”, relató Vicky Julio Rocha, de Asproagromar. Los 160 productores de la asociación, todos ellos afrodescendientes, producen unas 300.000 toneladas de ñame.



*Café del Meta. "Coseche y venda a la fija’ nos dio más tranquilidad a la hora de producir nuestro café, porque ya no tenemos que buscar a quién venderle, sino que tenemos clientes fijos”, dijo Carlos Andrés Manrique, miembro de la Asociación de Cafeteros de La Macarena y Sumapaz (Cafémasu), que reúne a 408 personas. Esta organización, que nació hace 11 años, ya cuenta con su propio laboratorio de catación para que los clientes prueben de primera mano el producto que van a comprar y se den cuenta de la calidad que tiene.



*Queso del Caquetá. Son 1.340 miembros del Comité de Ganaderos del Caquetá los que producen diferentes referencias de quesos y quesillos, que son utilizados en restaurantes de Bogotá. No obstante, esto no fue así siempre. “Venían personas cuando los precios estaban bajos para ofrecer 50 pesos más por litro de leche. Pero con ‘Coseche’ hoy al comprador no se le ve como un enemigo, sino como alguien complementario”, afirmó Rafael Torrijos, integrante del comité. El sueño de este grupo es tener tiendas en las principales ciudades para ofrecer su queso caqueteño.

Despegó Plan Nacional de Riego con $2,87 billones

Este tiene como objetivo mejorar la productividad agropecuaria a través de la planificación priorizada de la inversión en riego tecnificado. Esta cartera dijo que planea alcanzar del 2018 al 2022, 60.269 hectáreas con impactos regionales en riego, producción y empleo. “La apuesta es que este plan siente las bases no solo a 2022, sino a 2038, con el fin de alcanzar una cobertura del 10 por ciento con 744.000 hectáreas adicionales irrigadas”, agregó el ministro Andrés Valencia Pinzón. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, dijo que en Colombia se lleva décadas hablando de planes de riego, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho.



Y es que el país apenas cuenta con una cobertura del 6 por ciento de las hectáreas sujetas de riego, algo pequeño en comparación con México que cuenta con una cobertura del 66 por ciento, Chile que tiene el 44 por ciento y Perú con el 40 por ciento.



MinAgricultura indicó que ya se realizó la contratación para la identificación de 17 proyectos de adecuación de tierras, que equivalen a más de 5.000 hectáreas.

Aclaró, además, que de las 40,1 millones de hectáreas de frontera agrícola que tiene el país, un 18,5 de ellas tienen un potencial de adecuar a través de la irrigación.

No obstante, solo 1,1 millones de hectáreas son efectivamente irrigadas.

Finalmente, otra apuesta del Ministerio es el inicio del proceso de rehabilitación, complementación y conservación en 21 distritos de adecuación de tierras.



*ARTÍCULO AUSPICIADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL