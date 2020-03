Así afrontar la cuarentena en casa por el coronavirus

Si hace parte de las miles de personas que deben pasar tiempo en casa a causa del Coronavirus, estos son los consejos para que el distanciamiento social no tenga repercusiones negativas en su salud mental.



(Lea: Las reglas que regirán durante la cuarentena por coronavirus)



En un evento sin precedentes, para contener la propagación del Coronavirus (COVID-19) el Gobierno Chino desplegó la cuarentena más grande de la historia de la humanidad con esta medida. Desde entonces y durante semanas, 56 millones de personas de Wuhan y doce ciudades cercanas han tenido que permanecer en casa bajo medidas de aislamiento social. Pocas semanas después lo mismo sucedió en Italia, España y Filipinas.



(Lea: Sin chance de parar o teletrabajo, la realidad del trabajador informal)



Si bien las medidas en Colombia —uno de los 140 países a los que ha llegado el Coronavirus— no son tan extremas como lo es una cuarentena, las medidas de ‘aislamiento’ o ‘distanciamiento’ social’ que proponen el Gobierno Nacional y los Distritos harán que miles de colombianos pasen más tiempo en casa durante los próximos días.



Ante esta realidad, muchas personas se preocupan por los efectos en la salud mental que puedan ocasionar la falta de interacción social y el estar tanto tiempo en un mismo lugar. Tan solo en China, según lo publicó la revista ‘General Psychiatry, más de 18 mil personas se han sentido afligidas durante los días de cuarentena.



A continuación, algunas recomendaciones y aclaraciones que hace el psicólogo y profesor de Areandina Pablo Monsalve para que durante estos días pueda aprovechar el tiempo en casa sin comprometer su salud mental ni la convivencia en el hogar.



QUE NO CUNDA EL PÁNICO



El experto explica que en este tipo de situaciones es normal que la gente se sienta alarmada, asustada y estresada y lo primero que advierte es que se debe afrontar esta situación de incertidumbre con tranquilidad. “Cuando uno se enfrenta a ese tipo de situaciones, uno se da cuenta que muchas de las cosas que uno pensaba que iban a ocurrir, no ocurren. Por lo que la ansiedad en sí misma, empieza a desaparecer” dice.



NO LE TENGA MIEDO A ESTAR SOLO



“Si bien los humanos somos seres de carácter gregario, es decir que nos gusta vivir y sociedad —de hecho necesitamos vivir en sociedad— también necesitamos momentos para estar solos” explica el profesor de Areandina. A esto añade que estar solo no debe ser visto como algo negativo e invita a todas las personas para que aprovechen la coyuntura para desarrollar sus hobbies y habilidades. Para hacerlo, el psicólogo aclara que se deben establecer los horarios definidos que separen el tiempo para el ocio, el trabajo y el estudio, ya que “La idea es aprovechar el tiempo y no solo dejarlo pasar”.



NO SE PEGUE A LA PANTALLA



Una de las tentaciones para quienes pasan mucho tiempo en casa es pasar el tiempo viendo series en línea o interactuando en redes sociales. Si bien tener tiempo dedicado al ocio siempre es bueno, no puede ser lo único que se haga. En palabras de Monsalve: “Uno no debe depender de la tecnología durante el aislamiento. No es que no debamos usarla, pues es una herramienta muy útil, sino que debemos establecer un horario para hacerlo”.





SAQUE ALGO DE TIEMPO PARA QUIENES ESTÁN LEJOS



Con 4,7 millones de colombianos viviendo en el exterior, según lo estima del Ministerio de Relaciones Exteriores, muchas personas en el país tienen amigos o conocidos que probablemente hace mucho tiempo no contactan. Por eso, Monsalve hace una invitación para que aproveche esta temporada de aislamiento y haga videollamadas a esas personas que viven por fuera y que seguramente también están siguiendo el distanciamiento social en sus países de residencia.



HAGA ACUERDOS EN FAMILIA



Para aquellos que viven en familia, el experto recomienda hacer un ‘acuerdo de paz’. Se trata de hacer un pequeño documento en el que se establezca como cada persona de la familia espera que se den las cosas durante el tiempo en casa y se establezcan los tiempos para estar en familia y los tiempos para que cada persona pueda hacer sus hobbies y deberes en soledad. Si se quiere que esta estrategia sea exitosa, Monsalve explica que es fundamental fomentar la ‘comunicación asertiva’, es decir hablarse con cariño y paciencia ya que todos en la familia “Son un equipo y no existen los bandos”.



Para el manejo de epidemias y pandemias, el cierre de instituciones educativas es particularmente importante ya que los niños no solo están expuestos allí sino que su manejo de la distancia social y la higiene personal no suele ser tan buena como la de los adultos. Por eso, entre padres que deben trabajar desde casa y niños que no van a la escuela, Monsalve cree que se el momento perfecto para compartir en familia y que todo ese afecto de los padres por sus hijos que muchas veces se ve limitado por el ajetreo del mundo laboral salga a flote.



Lo importante es no olvidar que aunque las medidas de ‘distanciamiento social’ puedan parecer una exageración, es el tipo de precauciones que se necesitan para que los organismos de salud puedan contener la propagación del Coronavirus. Después de todo, los primeros días de propagación es cuando estas medidas son más efectivas y algo tan sencillo como reducir el contacto entre humanos, ya sea en el colegio, en el trabajo, en la calle o en un evento masivo pueden hacer la diferencia entre una catástrofe y un escenario controlable para los organismos de salud.