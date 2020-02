Premios Oscar 2020: histórico galardón para el filme 'Parásitos'

La surcoreana "Parásitos" hizo historia este domingo al convertirse en la primera película en un idioma diferente del inglés en ganar el Óscar a mejor película, el más importante de la noche. La comedia negra, que aborda el tema universal de las divisiones de clase, cerró la noche con cuatro estatuillas, incluida la de mejor filme internacional, guión original y director para Bong Joon-ho.



"íVoy a beber hasta la mañana!", bromeó el surcoreano, que entregó a su país el primer premio de la Academia, el más prestigioso del cine. "Ha sido una noche increíble, difícil de creer", dijo Bong, ayudado por una traductora, al sitio de la Academia.



"Creo que me voy a despertar y darme cuenta de que es un sueño", siguió antes de preguntar entre risas: "¿Dónde está mi trofeo Óscar? Se perdió". Ninguna producción en lengua no inglesa había ganado el galardón más importante.



El año pasado la mexicana "Roma" estuvo cerca, pero se quedó con la categoría internacional --entonces mejor película extranjera--, que algunos críticos consideran un premio de consuelo para el cine producido en otra lengua. "



No tengo palabras", afirmó por su parte la productora Kwak Sin-ae. "Nunca imaginamos que esto pasaría, estamos tan felices, siento que estamos viviendo historia en este momento. Expreso mi gratitud y respeto a todos los miembros de la Academia".



"1917", la película ambientada en la I Guerra Mundial y que cerró con tres premios (fotografía, efectos especiales y mezcla de sonido), aparecía como la gran favorita.



"Joker", la más nominada con 11, terminó con dos estatuillas: banda sonora y mejor actor para Joaquin Phoenix, mientras que la cinta de Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood", ganó dos de 10: diseño de producción y mejor actor de reparto para Brad Pitt.

"El Irlandés" de Martin Scorsese, que partió con 10 nominaciones, se fue con las manos vacías, aunque el director, no obstante, fue el "maestro" más destacado en los discursos de la gala.



"AMOR POR EL CINE



El triunfo de "Parásitos", recibida con una ovación por los presentes en el Dolby Theater de Hollywood, dio el cierre inesperado a lo que venía siendo una ceremonia muy predecible, sobre todo en las categorías de actuación.



Joaquin Phoenix consolidó una temporada de premios perfecta con su aclamado papel del villano Joker, llevándose el Óscar a mejor actor, lo mismo que Renée Zellweger, que arrasó con su interpretación de Judy Garland en "Judy" y conquistó la estatuilla a mejor actriz.



"Judy Garland no recibió este honor en su tiempo. Estoy segura de que este momento es una extensión de la celebración de su legado", dijo Zellweger, destacando esa herencia "de excepcionalismo único e inclusividad y generosidad de espíritu".



"Compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria", expresó Phoenix sobre sus colegas nominados, entre los que estaba Antonio Banderas por "Dolor y gloria".



Laura Dern y Brad Pitt igualmente conquistaron el Óscar para mejor actriz y actor de reparto por su personaje como una desalmada abogada de divorcios en "Historia de un matrimonio" y como el doble de acción de un actor en decadencia en "Había una vez en Hollywood".



Las nominaciones fueron duramente criticadas porque solo una actriz no blanca, Cynthia Erivo ("Harriet"), entró en las categorías de actuación, y ninguna mujer fue nominada en la categoría de dirección.



"Si le pudiera dar este Óscar a Greta Gerwing, lo haría ya mismo", dijo Dern a periodistas en referencia a la excluida directora de "Mujercitas", cinta que cerró con un Óscar por mejor vestuario. Estos problemas se pensaban estaban en vía a solucionarse, después de que el año pasado los premios fueran exponencialmente más diversos.



"Los Óscar han cambiado en los últimos 92 años... En 1929 no había actores negros nominados", lanzó Steve Martin a Chris Rock al presentar el primer premio de la noche. "En 2020 tenemos uno", ironizó Rock.



ÓSCAR PARA OBAMA



En la gala, la Academia intentó acallar la polémica de la diversidad y la ausencia de directoras nominadas con menciones constantes al talento femenino en la industria. Además, Zack Gottsagen, un actor con síndrome de down que presentó uno de los premios, fue recibido con una ovación.



La sátira nazi "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, se llevó la estatuilla a mejor guión adaptado, "Toy Story 4" a mejor filme animado, y "Ford V Ferrari" a edición de sonido y edición cinematográfica.



"American Factory", respaldada por Barack y Michelle Obama al dejar la Casa Blanca, se llevó el premio a mejor documental. El Óscar rindió además tributo a Kirk Douglas, el último gran ícono de la era dorada de Hollywood fallecido el miércoles a los 103 años, y a la leyenda del básquetbol y oscarizado Kobe Bryant, que murió en un accidente de helicóptero el 26 de enero.



Ambos entraron en el "In memoriam", Kobe apareció primero y Kirk cerró el video, durante cuya proyección cantó la iconoclasta y recientemente multipremiada en los Grammy Billie Eilish.



