Cinco hábitos simples para empezar a ahorrar

Existen algunos mecanismos o hábitos para facilitar el ahorro, por eso, Datacrédito Experian comparte algunas recomendaciones para generar una conciencia de ahorro y ayudar a las personas a cumplir sus sueños.



(Lea: Ahorro de los jóvenes, con mejor rentabilidad en fondos de pensiones)

"No importa el nivel de ingreso que se tenga, todas las personas pueden hacerlo. En ese sentido, consideramos que es necesario ponerse una meta de ahorro, por ejemplo, de 10% del salario. Lo primero que se debe hacer cada mes es separar estos recursos de su ingreso mensual y después realizar los gastos", como este, Experian ofrece los siguientes recomendaciones para que las personas puedan tomar el ahorro como una buena práctica y hábito.



(Lea: Ahorro voluntario a pensión: entre más pronto, mejor)



1. Ponerse una meta: recomendamos que la persona se ponga una meta para guardar dinero y que, antes de comenzar a gastar, separe de sus ingresos el monto que corresponde al ahorro. Si el ahorro va después de los gastos, es posible que no lo logre. Es importante mantener siempre un fondo de reserva para casos de emergencia.



2. Crear un presupuesto: con este llevará control de sus finanzas, ya que se tiene registro de los ingresos y egresos. Lo ideal es que este sea detallado. Es una herramienta imprescindible para gestionar las finanzas personales, sirviendo como base para saber en qué se gasta el dinero, dar prioridad a ciertos desembolsos sobre otros, reducir o eliminar en la medida de lo posible las deudas contraídas.



3. Planeación financiera: pague sus deudas a tiempo y no exceda su capacidad de endeudamiento, pues esto se verá en su historial crediticio.



4. Consumo Innecesario: muchas veces la publicidad y las promociones incentivan al consumidor a adquirir cosas que no necesita, y que superan su presupuesto. Antes de comprar algo, pregúntese si realmente lo necesita o si puede esperar.



5. Lugar seguro: A nadie le gusta perder sus ahorros. Por ello debe tener cuidado en dónde guarda su dinero; hágalo siempre en productos de entidades autorizadas por ejemplo una cuenta de ahorros bancaria, que además se refleja positivamente en su reporte de las centrales de información.



Algunos adquieren la disciplina de ahorrar desde muy pequeños, esto podría ser lo ideal, sin embargo, no hay edad para tomar esta buena práctica. Hay que volverlo un hábito, como comer de forma saludable o mantener un buen estado físico. Inicie hoy mismo su plan, y verá como rápidamente éste crece.