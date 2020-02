Colombianos invierten más en experiencias que en bienes

Según un estudio realizado por la ‘app’ tyba de Credicorp, en el que se tuvo en cuenta el perfil de riesgo y metas a corto y mediano plazo de más de 23.000 usuarios registrados desde su lanzamiento el pasado mes de septiembre, los colombianos han cambiado sus motivaciones para invertir.



El análisis reveló que el 20% de los colombianos entre los 24 y 34 años invierten y ahorran para cumplir metas como el viaje de sus sueños, 11% la compra de un vehículo, el 25% para la cuota inicial de su casa y el 8% para estudiar.



“La cultura de los colombianos a la hora de invertir está cambiando. Hace más de 20 años el éxito se medía por la cantidad de bienes como una casa o un carro. Sin embargo, el estudio indica que los jóvenes buscan opciones de inversión y ahorro para acumular experiencias en vez de pertenencias”, señala Valdemaro Mendoza, CEO de tyba.



De acuerdo con los perfiles de riesgo de los usuarios registrados en la aplicación, el 13% de los que forman parte obtuvieron el perfil de ciclista, es decir, personas que buscan metas a corto plazo hasta 12 meses y que tienen un nivel de riesgo medio – bajo.



Por otro lado, el 37% obtuvo el perfil de surfista, lo que significa que buscan tener y cumplir metas de 1 a 3 años y su nivel de riesgo es moderado.



Lo cual significa que la mayoría de los colombianos registrados al momento de invertir son conservadores, analizan muy bien el entorno y son precavidos.



EL AHORRO



De acuerdo con la firma Kantar sobre las tendencias de ahorro en Colombia, en un reciente estudio afirma que el 23% de los encuestados ahorran para el futuro y para afrontar cualquier tipo de imprevisto o emergencia. En una cifra similar, están los colombianos que desean adquirir casa propia y los que quieren alcanzar una cifra que les permita continuar capacitándose o estudiando.



Pero en el país también hay un 14% de las personas que ahorra, pero aún no sabe cómo destinar esos dineros.



Además, la consultora encontró que 66% de los hogares gasta menos que su presupuesto definido o ingresos que obtiene; 22% gasta más de su propio presupuesto y 12% no establece un presupuesto fijo.



Colombia es el país con mayor índice en el deseo de ahorro en la región, pese a que el 88% de los consumidores aseguró que siente incertidumbre económica y cree que el país atraviesa una crisis.



Para Mendoza, es por estas coyunturas que tyba nació como una plataforma que brinda diversos planes de inversión.



“Hemos desarrollado una ‘app’, para ofrecer altos estándares de seguridad y transparencia a los ahorradores y con la que los usuarios tienen claridad sobre cómo y cuándo lograrán sus metas y estimados de ganancias. No existen cláusulas de permanencia ni costos de transacción, rompiendo de esta forma los esquemas tradicionales de inversión”, señaló.



La idea de la aplicación es que cualquier persona se vincule, diligencie un formulario con información personal y, tras pasar unos filtros de seguridad, puedan comenzar a invertir en portafolios debidamente diversificados desde un monto de $100.000 pesos.



Actualmente, para hacer parte de la ‘app’, las personas deben estar bancarizada, tener una cuenta con un banco en Colombia.



Hasta ahora tyba solo funciona como aplicación móvil, pero estima que para este año empiece a desarrollar la plataforma para iPad y para web.