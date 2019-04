¡Tome nota! Así podrá cuidar su bolsillo en Semana Santa

Llegó Semana Santa, una época en la que muchos colombianos aprovechan para reflexionar, descansar o viajar. Y cualquiera que sea la actividad que elijan hacer hay en todas una actividad en común: gastar dinero.



Por ejemplo, una encuesta del metabuscador de viajes online, Kayak, este año subió a 35% la cantidad de personas que prefieren viajar en la Semana Mayor. En el 2018 fue de apenas el 13%.



Adicional a esto, el informe revela que el 17% de los colombianos está dispuesto a invertir entre $2.500.000 y $5.500.000 en estas vacaciones.



Sin embargo, existen maneras en las que una persona que quiera disfrutar de esta temporada gaste menos y cuide su bolsillo durante los días de descanso.



De acuerdo con Constanza Triana, directora y fundadora de la firma Vera Ikona, la fórmula para evitar pecar por exceso de consumo y reconciliarse con el descanso va más allá de realizar un presupuesto.



“Es típico aconsejar hacer un presupuesto detallado de su plan de descanso en Semana Santa, pero es una respuesta muy técnica y tiene una efectividad demasiado limitada”, afirmó Triana.



Ante esto la experta propone lo siguiente: dividir el valor del salario en las horas trabajadas cada mes. Escribir ese valor en un papel adhesivo que si o si siempre tenga a la vista cuando vaya a comprar algo. Cada que tenga la intención de comprar algo adicional, divida el precio de ese objeto en el valor de su hora de trabajo.



Es decir: si el valor de su hora es $5.000 y quiere un objeto de 200.000 pesos se necesitaría 40 horas de trabajo para adquirirlo. Según Triana, esta fórmula sirve para darse cuenta si de verdad quiere o no llevar ese artículo teniendo en cuenta que una persona no compra con dinero sino con el tiempo que invirtió para tener ese dinero.



“Lleve el papelito del ejercicio anterior siempre con usted. Le servirá para darse cuenta de que muchas de las personas a quienes usted desea dar un regalo material, realmente lo que más desean es su compañía. Puede vivir una tarde de onces, una salida al parque a comer helado, una cena en casa con la música preferida. La importancia de los regalos no debe ser por su precio sino por la experiencia emocional generada y el recuerdo que deja”, afirmó Triana.



Adicional a esta fórmula, que puede aplicar en otros planes financieros de su vida diaria, la experta enlistó siete consejos prácticos para que su bolsillo no se vea afectado en la Semana Mayor.



1 Visualice cómo se quiere sentir al regresar: vea la película mental de las consecuencias de sus compras. Seguro que no quiere llevar el peso de haberse excedido.

2 Sea específico en la cifra que puede destinar: según expertos en inteligencia financiera lo primero es conocer con exactitud sus números, es decir, saber cuánto dinero entra y cuánto sale. Ese es el primer paso para mejorar la economía personal. No sirve pensarlo en el bus o en el carro para hacer mentalmente un aproximado. Importante: tenerlo escrito.

3 Incluya la inteligencia financiera en sus reflexiones: hágase un buen regalo que le va a servir para toda la vida. Compre un libro, contrate un coach, suscríbase a una plataforma gratuita de videos o de podcast cuyo tema central sea la inteligencia financiera con la certeza de que se trata de una capacidad para optimizar sus recursos económicos.

4 Viva experiencias memorables: más allá de las compras. Verifique que para usted esa inversión es una experiencia. Haga lo que usted desea y lo que para usted es sinónimo de felicidad y descanso.

5 Respecto a las compras inevitables use promociones o descuentos: las aplicaciones son un excelente recurso para comparar y para no pagar a precios totales. Sin embargo, cuidado con las promociones, debe tener presente que son fórmulas típicas de mercadeo, por lo que es importante revisar la relación costo-beneficio.

6 Utilice los beneficios de la caja de compensación: infórmese sobre las ofertas que tiene su caja de compensación.