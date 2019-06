Los costos y trámites que debe tener en cuenta si viaja con su mascota

Las mascotas se han convertido en un miembro importante de las familias colombianas, por ello muchos a la hora de planificar sus vacaciones tienen en cuenta la posibilidad de viajar con ellas para disfrutar de su temporada de descanso. Pero, ¿qué deben tener en cuenta los ciudadanos que quieren viajar con sus animales de compañía en esta temporada de vacaciones?.



Portafolio.co construyó una guía de los trámites y posibles costos que deben tener presentes los connacionales que viajarán a destinos nacionales o internacionales en esta temporada.

LOS TRÁMITES EN VUELOS



VIAJES INTERNACIONALES



Los colombianos que tengan mascotas y quieran viajar con ellas fuera del país deben tener en cuenta la normatividad establecida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y consultar los requisitos del país de destino para el ingreso del animal de compañía.



Tan pronto se hayan consultado los requisitos, el viajero deberá seguir los siguientes pasos:



1. Acercarse en compañía de su mascota, perro o gato doméstico, hasta con 72 horas de anticipación al viaje, a la oficina del ICA del puerto, aeropuerto internacional o paso de frontera por el cual saldrá del país.



2. Allí deberá presentar al ICA un certificado sanitario de salud expedido por un Médico Veterinario o Médico Veterinario y Zootecnista, en original y copia, con firma, número de matrícula profesional expedida por Comvezcol y fecha de expedición no mayor a cinco días calendario previos al embargue de los animales.



En este se debe certificar las características del animal; que este fue sometido a un examen clínico por parte del veterinario informando que este está libre de síntomas o enfermedades infectocontagiosas y que la mascota recibió un tratamiento antiparasitario interno y externo al menos cinco días antes del viaje o según las exigencias del país de destino.



3. También se deberá presentar original y copia de la certificación de vacunación de acuerdo con la especie y edad del animal.



Para el regreso



Algo que no deben omitir los colombianos que viajen por un tiempo y quieran regresar al país es el registro o autorización sanitaria del país de origen, el cual será necesario para el ingreso a Colombia y que, por lo general, suele dar el Ministerio de Agricultura de dicha nación.



Adicional a esto, deberán registrarse en el portal web del ICA y presentar los siguientes documentos:



- Original del certificado sanitario expedido o avalado por el país de origen con sello y firma original o electrónica, con fecha de expedición no mayor a diez días calendario previos al ingreso a Colombia.



- Presentar original y copia de la certificación de vacunación vigente.



Al llegar al país, un funcionario del ICA realizará la inspección documental y física de la mascota. Si es satisfactoria, se emitirá el Certificado de Inspección Sanitario. Este tiene un valor establecido por el ICA y el pago se realiza a través de medios electrónicos.



VIAJES NACIONALES



De acuerdo con el ICA, dentro del país, la movilización de perros y gatos no requiere la certificación sanitaria emitida por la entidad.

LOS TRÁMITES EN VIAJES TERRESTRES



En transporte terrestre los colombianos no necesitan certificación sanitaria para el traslado de sus mascotas. Sin embargo, de acuerdo con información de la Terminal de Transportes de Bogotá, se debe tener en cuenta algunas recomendaciones.



Por ejemplo, el propietario del animal doméstico deberá buscar qué empresas de transporte terrestre prestan este tipo de servicio - la cual debe garantizar las condiciones óptimas de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad de la mascota – y antes de comprar el tiquete avisar a la compañía para conocer los costos.



Al respecto, la Terminal aseguró que los costos dependerán del destino seleccionado y de las especificidades del animal.



Al momento del viaje, los usuarios deberán presentarse con su respectivo guacal o porta mascotas, carnet de vacunación, bozal y pañal de ser necesario. “Los colombianos pueden realizar viajes nacionales o extranjeros sin importar el tiempo y la distancia siempre y cuando cumpla con las condiciones”, señaló la Terminal.



¡ALISTE EL BOLSILLO!



Portafolio.co hizo una búsqueda de los gastos que tendría un colombiano que desee viajar con su mascota en el territorio nacional o fuera del país, y esto encontró.



Los primero que debe tener en cuenta son los gastos veterinarios, los cuales son necesarios para obtener el certificado del ICA si quiere viajar al exterior. Si la mascota necesita vacunación, este servicio está en un rango de 20.000 y 60.000 pesos, dependiendo de la vacuna que necesite el animal de compañía.



A esto, debe sumarle el valor de la consulta del veterinario que por lo general tiene un costo aproximado de 50.000 pesos y del guacal que, en el caso de viajar vía terrestre y no contar con el, puede encontrar en el mercado desde 48.000 pesos.



Ahora, si no tiene un lugar fijo dónde quedarse deberá buscar un hotel que admita mascotas. En el caso de viajar a nivel nacional puede encontrar hoteles desde 78.000 pesos hasta 500.000 pesos, esto según su capacidad de pago. También, debe pensar en la alimentación de su mascota y gastos imprevistos que se presenten.



Frente a los vuelos, debe tener en cuenta que las aerolíneas tienen unas tarifas determinadas según el destino.



En Avianca, para aquellos que tienen una mascota de hasta 8 kilos (18 libras) y quieran viajar en cabina, deben pagar 75.000 pesos para vuelos al interior de Colombia y 130 dólares si el destino es en Estados Unidos u otra ruta internacional.



Para el viaje en bodega el precio está entre 170.000 pesos en Colombia y 160 y 200 dólares a Estados Unidos u otras rutas. Aquí debe tener en cuenta que estos vuelos tienen algunas restricciones.



En el caso de Latam, para los vuelos en Colombia el traslado de mascotas en cabina tiene un precio de 60.000 pesos y para vuelos de largo alcance es de 250 dólares. Para la movilidad en bodega, el valor varía según el peso de la mascota y está entre 170.000 y 250.000 pesos en vuelos nacionales y 150 dólares y 300 dólares en vuelos de largo alcance.



Finalmente, el certificado que emite el ICA tiene un valor de 47.311 pesos.