Diez cosas que debe hacer para salir de sus deudas

Si las deudas le están quitando el sueño y por más que intenta sacarlas de su vida ellas continúan ahí, sin disminuir algo está haciendo mal. Quizás esto se deba a que no está haciendo su mayor esfuerzo y no está llevando a cabo algunas actividades que realmente le permitan salir de sus obligaciones lo más rápido posible.

Así, que si está decidido y quiere de una vez por todas librarse de sus deudas tome nota y siga estas recomendaciones de Entrepreneur para terminar con las deudas lo antes posible.



Tenga en cuenta el poder del ‘No’: no malgaste por compromiso, no se involucre en proyectos donde no va a ganar algo. Siempre tome las decisiones que vayan acorde con sus planes y descarte todo aquello que no le servirá.