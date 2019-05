Empleados más felices hacen empresas más productivas

Un gran error de las empresas es que a menudo se olvidan de la parte personal y emocional de sus trabajadores para focalizarse solo en los resultados, cuando lo primero lleva a lo segundo de una manera más fácil, dice Javier Vázquez, quien es coaching e instructor de ‘ThetaHealing’, una técnica que consiste en fomentar el bienestar emocional de las personas.



“Muchas veces pasa que las personas que dirigen las compañías no conocen mucho de cómo liderar de la mejor manera y se olvidan de aspectos como que entre más felices sean los empleados, mayor será su productividad”, agrega Vázquez.



El instructor de esta técnica, que consiste en que las personas lleven un estilo de vida saludable, asegura que es fundamental que a los jefes les importe con quienes trabajan como personas.



El experto en esta terapia cuenta que cuando un jefe se interesa por el bienestar emocional y personas de sus empleados, se logra una paz y fluidez en las labores del día a día y lograr mejores resultados para todos.



Vázquez explica que aunque muchas veces los jefes no tienen esa habilidad natural para interesarse en la parte personal de los demás, es importante que la aprendan y la desarrollen.



“Es clave que conozcan que el desaprender rasgos muy marcados en la personalidad es parte de avanzar, siempre y cuando dichos directivos sientan el ánimo de querer hacerlo”, añade.



Todo esto lleva a que haya más confianza en un grupo de trabajo, lo que proporciona tranquilidad y un mejor ambiente laboral que redunda en las tareas diarias.



Por esto, el instructor de ThetaHealing da algunos consejos a los líderes y jefes para lograr más armonía y tranquilidad en los ambientes laborales.



Recomienda reunirse al menos una vez a la semana con la gente que trabaja y utilizar ese espacio para poder promover la motivación, organización, escucha y comunicación entre todos los miembros del equipo.



Aconseja que si la carga laboral es muy intensa, el líder debe desarrollar una estrategia que permita equilibrar la salud de su equipo y no permitir que el trabajo sea una carga sino todo lo contrario.



“Por ejemplo, es saludable implementar pausas, eventos cortos durante las jornadas que permita que la gente se levante de su lugar, se ría y continúe, espacios donde no se hable de trabajo, donde se pueda mentalmente renovar esa energía”, añade.



Enfatiza que un buen líder debe saber cómo evitarle el estrés a su equipo y así contribuir a que no se enfermen, ya que no se puede pasar por alto que el estrés y las emociones no expresadas o manejadas de manera adecuada enferman de manera importante.



Un aspecto muy importante, aunque desconocido para la gran mayoría, pero que causa un gran efecto, según Vázquez, es el de generar gratitud en las personas, lo que hace que se conviertan en seres mucho más sanos y más felices, lo que sin duda hará un equipo más productivo.



Pero esa felicidad no solo está en manos de los jefes sino también de los trabajadores y empleados, para los que Vázquez también da recomendaciones que proporcione esa estabilidad emocional tanto a nivel profesional como personal.



Sugiere 20 minutos diarios para planear el día antes de comenzar la jornada laboral. “En un momento que sea solo para sí mismo, donde puedas cerrar los ojos, visualizar qué quieres y como lograrlo, para de esta manera decidir anticipadamente cómo se dará cada momento del día”, explica.



Asegura que siempre hay que planear lo que se quiere en las actividades, incluyendo cómo se quiere sentir ante las situaciones.



Y si en el entorno laboral no se logra una armonía, se debe tratar siempre de retomar el control de las emociones y darse cuenta de qué estás sintiendo en esta clase de momentos en que el tono es tenso con el equipo. “Una forma de lograrlo es a través de la meditación que permite calmar el sistema nervioso y las emociones que surgen, permitiendo tomar acciones mejores”, explica.



THETAHEALING



‘ThetaHealing’ es una técnica de sanación que permite trabajar directamente sobre las ondas del cerebro para acceder, por medio de una meditación muy sencilla, a un estado de conciencia profundo conocido científicamente como Theta (palabra griega que significa ‘alma’).



Vázquez explica que estas ondas son las de mayor amplitud y menor frecuencia y se experimentan bajo un estado de relajación profunda. Trabajan con el subconsciente, lugar donde residen nuestras sensaciones y memorias, así como nuestras actitudes, creencias y comportamientos.



La terapia se enfoca en trabajar y transformar creencias limitativas que han impedido el desarrollo y la plenitud de las personas.



La técnica fue creada por Vianna Stibal, una reconocida maestra espiritual que enseña su filosofía espiritual y técnica de meditación en todo el mundo.



Esta terapia es ideal, según Vázquez, para quitar y reemplazar sentimientos, programas, creencias y pensamientos que tienen una influencia negativa en la vida.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co