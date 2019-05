Con esta fórmula usted sabrá hasta qué punto puede endeudarse

Archivo particular.

Antes de hacer el cálculo se recomienda determinar todos los gastos que probablemente no tenía identificados y que pueden estar afectando su bolsillo.

Adquirir una deuda sin saber hasta qué punto puede endeudarse le puede generar un fuerte dolor de cabeza y una grave afectación a su bolsillo.



Expertos aseguran que adquirir un crédito sin conocer el grado de endeudamiento que tiene puede llegar a comprometer su liquidez inmediata, situación que afectaría tanto su capacidad de pago como sus planes de ahorro.

Pero, ¿cómo saber si tengo o no la capacidad económica para adquirir un préstamo? Afortunadamente para este tipo de situaciones el mundo financiero cuenta con una serie de fórmulas que puede aplicar para conocer su estado económico actual y con base en este resultado tomar la decisión de endeudarse.



(Lea: Diez cosas que debe hacer para salir de sus deudas)



El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que el nivel de endeudamiento debe representar no más de un 30% de sus ingresos. Si está en este límite o lo supera, significa que usted se encuentra en una franja de riesgo.



“Si usted observa que los pagos mensuales de sus obligaciones financieras ocupan más de la tercera parte de sus ingresos, es recomendable que evalúe formas de disminuir sus cuotas para evitar afectar su bolsillo”, explicó César Serrato, Gerente de Producto del Banco Falabella.



Al respecto, Serrato aseguró que existe una operación muy sencilla que toda persona puede emplear para saber en cuál rango de riesgo se encuentra su nivel de endeudamiento.



(Lea: Las deudas y su efecto en la salud)



Así, lo que debe hacer es dividir las cuotas de sus obligaciones financieras entre el ingreso neto mensual y multiplicar este resultado por 100. El resultado de la operación le dará el porcentaje de endeudamiento.



A continuación un ejemplo:



María es una asistente y quiere conocer su grado de endeudamiento actual porque quiere adquirir un crédito de libre inversión. Recibe mensualmente un salario de 900 pesos y los pagos de sus obligaciones financieras al mes son de 500 pesos.



(Lea: Generación X, la más endeudada en el país)



Para saber esto, María deberá dividir 500 entre 900 y multiplicar el resultado por 100, así:



500 ÷ 900 = 0,55

0,55 x 100 = 55%



Según el resultado, el grado de endeudamiento de María es de 55%. Con este porcentaje, María puede evidenciar que sus cuotas de crédito lo ponen en una franja de riesgo o vulnerabilidad ya que supera el 30% recomendado por el FMI.



“Utilizar este cálculo y guiarse por el 30% recomendado, le permitirá planificar sus gastos y mantener un mayor control de sus finanzas personales. Sin embargo, es importante que también tenga en cuenta que este porcentaje es solo una referencia y puede variar dependiendo de factores como: la dependencia de varias personas a un mismo salario, gastos imprevistos, pagos de impuestos e, incluso, viajes familiares”, explicó Serrato.



A esto, el experto agregó que antes de hacer el cálculo se recomienda determinar todos los gastos que probablemente no tenía identificados y que pueden estar afectando su bolsillo.



De igual manera, Serrato resaltó que es importante preguntar por el tipo de servicio crediticio que maneja la entidad, ya que esto le permitirá acceder a alertas y recordatorios digitales que le ayuden a anticiparse a escenarios de morosidad.



“Actualmente, el mercado financiero colombiano ofrece modernos sistemas de comunicación con sus clientes para informarlos oportunamente de sus pagos”, finalizó Serrato.