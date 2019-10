Ibagué, líder en construcción de casas VIP y VIS

El Ministerio de Vivienda le otorgó a Ibagué el reconocimiento como la ciudad del país que más construyó Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) en el último año, y la que más habilitó terreno para construcción.



La distinción se alcanzó por que su alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, preocupado por el alto desempleo, tomó la decisión de atacar dos problemas sociales urgentes con una misma estrategia: impulsar la construcción de Vivienda VIS y VIP. De esa manera, logró generar unos 20.000 empleos y convertir a 24.000 familias en tenedoras de casa propia.



Lea: Colombianos tendrán doble subsidio para comprar vivienda.

La ciudad era la tercera capital de departamento con el desempleo más alto del país y ahora ocupa el séptimo puesto, y con tendencia a reducir su tasa de desocupación. De la misma manera, este programa mejoró el índice de formalidad laboral.



¿Cómo lo hizo? El alcalde asegura que ante la elevada oferta de vivienda no VIS, que tenía a los constructores al borde de la quiebra, le dio prioridad a la prestación de servicios públicos a aquellos constructores que se le midieran a desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y de Interés Social (VIS). Aunque al comienzo el sector privado rechazó esa política, luego la aceptaron.



De esa manera empezó a crecer la oferta impulsada por los beneficios de Mi Casa Ya, que creó el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que mantuvo el presidente Iván Duque, incluso con beneficios adicionales. Así, Ibagué se convirtió el año pasado en la única ciudad capital que incrementó en 22% la actividad edificadora, y obtuvo $200.000 millones en subsidios.



El programa ha dado tal resultado, que entre enero y julio del presente año se vendieron 58% más viviendas que en todo el 2018, representadas en 6.000 unidades, de los cuales 5.000 corresponden a VIP y VIS. La no VIS apenas representa el 12% del total de la oferta, mientras que hace unos años la cifra esa exactamente al contrario, es decir, más vivienda clase media y alta que los proyectos de tipo social.



“Somos la única ciudad capital que aumentó los lanzamientos frente a los registros de un año atrás. Sobre esa base, generamos empleo, dinamizamos la economía local e impulsamos a toda la cadena”, asegura Jaramillo.



Lea: Lanzan líneas de crédito para impulsar la construcción de vivienda VIS.



Aunque la estrategia fue lanzada por la Alcaldía, los empresarios del sector y los establecimientos de crédito hipotecario se vincularon de lleno a la iniciativa, respaldados igualmente por los programa sociales del gobierno de apoyo a la vivienda social. “Los empresarios entendieron que, a pesar de que las utilidades que deja la construcción de VIP y VIS no son muy altas, existe una demanda significativa, y que es posible vender más, aunque se gane menos. Es evidente: entre no poder vender y hacerlo con un margen menor, es mejor lo segundo”.



Además de ello, el Gobierno amplió recientemente el techo del valor de la vivienda VIP y VIS, lo que aumenta la demanda, por parte de familias que antes no alcanzaban a calificar como beneficiarios de los subsidios.