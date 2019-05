Así puede cambiarse de fondo de pensiones en Colombia

Muchos colombianos están tomando la decisión de cambiarse de un régimen pensional a otro por recomendación de algunas personas que aseguran que en uno o en otro la pensión es mejor.



Sin embargo, expertos advierten que esta decisión no debe tomarse a la ligera, deben evaluarse aspectos como la edad, las semanas cotizadas, los ingresos, así como los beneficios que ofrecen los dos regímenes según el perfil del cotizante.

Aun así, para quienes ya tomaron la decisión y no tienen claro cuál es el proceso que deben realizar para hacer el traslado, Portafolio.co consultó a María Lorena Botero, gerente de beneficios pensionales de la AFP Porvenir, para explicarle los requisitos que debe cumplir y el paso a paso que debe seguir para hacer este cambio.



LO QUE DEBE PREGUNTARSE



Según Botero, lo más recomendable es que desde joven se haga la cotización en un fondo privado, esto porque puede acumular semanas y ahorro de capital. Cuando cumpla los 46 años si es mujer o 51 años si es hombre debe resolver los siguientes interrogantes:



¿Va a completar las 1.300 semanas a la edad de pensión? Si la respuesta es no debe quedarse en el fondo de privado. Si la respuesta es sí, hágase la siguiente pregunta ¿los ingresos de los últimos 10 años van a ser buenos? Si la respuesta es afirmativa, posiblemente le conviene hacer el traslado al fondo público, si la es negativa debe optar por el fondo privado.



LAS CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR



Para trasladarse debe cumplir solo dos condiciones:



• Debe estar como mínimo cinco años en el régimen actual.

​

• Debe tener menos de 47 años si es mujer y 52 si es hombre. De tener esta edad no puede realizar el traslado.



“Hay una única excepción: si al primero de abril de 1994, año en el que entró en vigencia la Ley 100, esa persona ya había cotizado al sistema pensional 750 semanas (15 años) puede regresar en cualquier momento al régimen anterior”, explicó Botero.



EL PASO A PASO



Si analizó su situación pensional y además cumple con los requisitos, debe dirigirse al fondo al que quiere pasarse y hacer la solicitud de traslado.



Antes de esto, debe tener una doble asesoría, es decir tanto Colpensiones como el fondo privado deberán brindarle información sobre qué pasaría con el traslado, los escenarios posibles de cotización, los beneficios de una u otra entidad, etc.



Luego de tener las dos asesorías, debe diligenciar el formulario y radicar la solicitud en la entidad a la que desea trasladarse. De ahí en adelante las dos entidades hacen el proceso operativo y en un plazo de tres meses se hará efectivo el cambio.



Debe tener en cuenta que este proceso no tiene ningún costo, puede realizarse de manera presencial o telefónica, no se necesitan intermediarios y solo necesitará diligenciar el formulario y su cédula.