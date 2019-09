Colombia, entre los países más difíciles para pensionarse

En Colombia es más que evidente el diagnóstico del sistema pensional: baja cobertura, inequidad e insostenibilidad financiera, entre otros temas.



Y aunque se cree que esto es un ‘mal de muchos’, la realidad es que al compararse con otros, el país no queda bien parado.



Por primera vez, Colombia fue incluido en el Índice Global de Jubilación, que cada año realiza Natixis Asset Management, en el cual hace una evaluación de un grupo de países a partir de temas relacionados con salud, calidad de vida, bienestar y financiamiento de las pensiones.



Aquí, ocupó el puesto 42 entre 44 economías analizadas, superando solamente a Brasil y a India. El escalafón es liderado por Islandia, Suiza y Noruega. En América Latina, los mejor posicionados son Chile y México (36 y 37).



Al entrar a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Natixis incluyó a Colombia en este indicador, en donde obtuvo un puntaje de 40 sobre 100.



De los temas que son objeto de análisis, en el que el país obtuvo mejor desempeño fue calidad de vida, que incluye la felicidad de la población jubilada, la calidad del aire, el acceso a los servicios de agua y saneamiento, la biodiversidad y los factores medioambientales. Aquí, el puntaje fue de 71, aunque no le alcanza al país para estar entre los 25 mejores, que son encabezados por Dinamarca, Finlandia, Suiza y Noruega, con más de 90 puntos.



El segundo tema con mejor puntaje de Colombia (65) es el de finanzas en el retiro, que abarca aspectos generales de la economía como la inflación, tasas de interés, gobernanza, deuda pública, así como la dependencia de los adultos mayores y los recursos que se destinan a atenderlos, etc. Los líderes son Singapur y Nueva Zelanda, con 79 puntos.



De hecho, el estudio advierte que Colombia, al igual que otros países emergentes, aún cuentan con una gran masa de población joven frente a la cantidad de adultos mayores.



Mientras que en Colombia, México e India hay menos de 13 ancianos por cada 100 personas entre 15 y 64 años, en Japón son 47 y en Europa son más de 30.



Por otra parte, Colombia tiene una calificación de 49 en el tema de salud, en el que se revisa expectativa de vida, gasto en salud per cápita y por fuera del aseguramiento. En Luxemburgo, Noruega y Japón, los puntajes superan el 90.



Y en el tema en el que Colombia se ‘raja’ es en bienestar material, con 11 puntos. Esto, como consecuencia de la desigualdad en el ingreso, la renta per cápita y el nivel de desempleo.



También revisó la brecha de género en este tema, en el que concluye que las mujeres viven más, se pensionan más rápido, pero son mayoría en los índices de pobreza.



