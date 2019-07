En Colombia existen dos mecanismos para pensionarse: cumpliendo con las semanas y la edad de jubilación que exige el régimen de prima media administrado por Colpensiones, o cumpliendo con las semanas o un capital suficiente, el cual permite el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por cuatro fondos de pensiones en el país.



Este último llama la atención puesto que no exige la edad de jubilación definida por ley pero sí tener un capital suficiente para financiar una renta vitalicia, es decir, una pensión que sea de 1,1 salarios mínimos. Esta posibilidad lleva a muchos colombianos a pensar en pensionarse más joven, pues lo ven como una oportunidad de independizarse para tener más tiempo y llevar a cabo sus propios proyectos.



Pero, ¿qué tan conveniente es pensionarse anticipadamente? Expertos consultados por Portafolio.co aseguraron que la conveniencia de retirarse antes de la edad estipulada depende de cada perfil y se deben tener en cuenta algunas ventajas y desventajas para hacerlo.



De acuerdo con Julián Jaramillo, de Protección, quienes quieran pensionarse anticipadamente deben hacer un esfuerzo mayor comparado con aquellos que deciden cumplir con la edad y las semanas.



“Para poder hacerlo se requiere un esfuerzo mayor en toda la etapa de acumulación, es decir, en el momento en el que se está trabajando y realizando aportes ya que la persona tiene menos tiempo para hacer el ahorro y, por lo mismo, los rendimientos serán menores”, explicó Jaramillo.



Dentro de las ventajas, Jaramillo señaló que se puede hacer en cualquier momento, incluso, cuando se queda sin trabajos y sin tener un sustento fijo. “Vemos que la gran mayoría de las personas que se pensionan es porque se han quedad sin empleo. Hoy para una persona de 50 o 55 años conseguir trabajo es más complicado, por lo que ven como una opción viable pensionarse anticipadamente”.



Luis Carlos Reyes director del Observatorio Fiscal y profesor del departamento de economía de la Universidad Javeriana, pensionarse anticipadamente tiene sus pros y sus contras.



“Si esta mesada es suficiente para suplir las necesidades de esa persona y además quiere retirarse, sí es conveniente. Sin embargo, es necesario hacerse la pregunta de cuántas personas están en la capacidad de hacer eso, pues la mayoría de los ciudadanos termina sorprendiéndose por lo baja que es la pensión que le corresponde, incluso, después de cumplir con la edad de pensión”, explicó Reyes.



Por su parte, Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades, señaló que la conveniencia depende de factores como el deseo de la persona en pensionarse antes y las preferencias entre trabajar o dedicarse a otras actividades. “Eso no es conveniente o inconveniente. Eso depende de cada persona”, afirmó Castro.



El directivo agregó que una de las ventajas que trae el pensionarse anticipadamente es que además de recibir ese ingreso, el ciudadano puede seguir trabajando solo que no seguirá haciendo aportes a pensión. “Se puede ahorrar esos recursos y puede mejorar su ingreso si sigue trabajando”.



También pueden optar por hacer aportes voluntarios a pensión. “Uno siempre puede cotizar y dar más aportes para aumentar el ahorro. Es bueno que la gente vaya pensando que el ahorro previsional no es solamente el ahorro que uno tiene en un fondo de pensiones, el ahorro previsional es todo lo que uno deja de gastar hoy e invierte para gastárselo cuando ya sea mayor”, resaltó Castro.



Al respecto, el experto de Protección enfatizó en que al momento que la persona decide hacer estos aportes, los ahorros pueden incluirse dentro del ahorro individual para obtener una mesada pensional mayor o se pueden manejar como lo considere la persona.



LO QUE DEBEN ANALIZAR



Los expertos concuerdan en que esta es una decisión que debe tomarse evaluando la situación actual y futura de la persona.



“Pienso que es algo que cada persona debe evaluar de manera individual. No hay una fórmula para que todo el mundo siga, simplemente deben saber la disyuntiva en la que se enfrentan: si se retiran temprano tienen una pensión más baja”, explicó Reyes.



También, según Castro deberá evaluar los riesgos y las perspectivas de lo que desea hacer más adelante, así como su preferencia por el trabajo o por otras actividades como emprender o simplemente tener tiempo libre.