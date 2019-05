El derecho a la doble asesoría y la importancia para su pensión

Todo trabajador sabe que se debe cotizar para pensión y, al momento de su contratación, se afilia a un fondo privado o a Colpensiones. No obstante, hay mucho desconocimiento con respecto a cómo nos vamos a pensionar y, sobre todo, en qué régimen nos conviene más pertenecer.

Durante los primeros 20 años de existencia del sistema de regímenes pensionales que compiten entre sí, los trabajadores simplemente decidían y manifestaban su voluntad de afiliarse a la entidad correspondiente. Según el libro “¿Cómo nos vamos a pensionar?”, del editor de Economía de El Tiempo, Mauricio Galindo, de las personas que en el año 2013 decidieron pasarse de un fondo privado a Colpensiones solo el 24,2 por ciento tenía posibilidad de pensionarse, mientras que el 75,8 por ciento no lo lograría; por lo tanto, debía esperar la devolución de los aportes que se actualizan con la inflación y resultan inferiores a los de los fondos privados.



En vista de esto se creó la llamada “Doble Asesoría”, que consiste en que si usted se quiere cambiar de régimen primero debe contar con dos asesorías gratuitas: una ofrecida por el régimen en el que se encuentra actualmente y otra que le brindan desde el régimen de su interés. Es válido decir que, a partir de octubre de 2018, este es un derecho para cualquier trabajador sin importar su edad, y tanto los fondos privados como Colpensiones están en la obligación de ofrecerle esta doble asesoría.



Lo que se hace en este doble servicio es que tanto el fondo privado como Colpensiones revisan la información de su historia laboral, o sea, todas las cotizaciones hechas por usted durante su tiempo de trabajo, hasta la fecha. Además, se especifican proyecciones sobre edad y monto de la pensión. Asimismo, semanas cotizadas al cumplir la edad de pensión y alternativas si no cumple los requisitos para jubilarse, dependiendo de las reglas de cada régimen.



“Vale la pena tomarse en serio esta doble asesoría, no como un requisito más, porque esa información que sale ahí es vital para no tomar una decisión equivocada, porque cada historia de cada trabajador es distinta, no hay reglas generales”, recomienda Mauricio Galindo, en entrevista con elempleo.com.



Entonces, dependiendo de sus circunstancias particulares es posible que le convenga más un fondo privado o Colpensiones. No corra el riesgo de tomar una decisión equivocada, comuníquese con la respectiva entidad y agende su asesoría.



Pablo Alejandro Alzate