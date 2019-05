Reforma pensional se presentaría a finales de este año

Este jueves, el presidente Iván Duque anunció que a finales de este año estaría listo el primer borrador de la tan esperada reforma pensional, la cual tendrá como base el aumento de la edad de jubilación.

​

“La reforma pensional es fundamental para el país y nosotros hemos dicho – como Gobierno – que la presentaremos o a final del año o a comienzos del año entrante, después de un gran proceso de concertación”, aseguró el mandatario durante la instalación del encuentro anual Business Future of the Americas (BFA).

Según el Jefe de Estado, la base de la propuesta de ajuste no será el aumento de la edad de jubilación para hombres y mujeres, sino la cobertura. “El problema no está en golpear el sistema de cotizaciones; la solución está, primero, en cobertura y la cobertura va ligada, también, de un mejor entorno empresarial, porque podemos hacer una gran reforma, pero sino estamos formalizando el empleo, no vamos a poder dar fin a esa descompensación que existe”, explicó Duque.



(Lea: Reforma pensional debe eliminar competencia entre regímenes)



Al respecto, Duque reiteró que la reforma también buscará generar más equidad en los subsidios, los cuales según el mandatario se están quedando en la población más rica.



“Hay dos (reformas) adicionales que no necesariamente necesitan leyes. Necesitan una combinación de medidas administrativas que tiene que ver con facilitar el comercio internacional”, afirmó el mandatario.



(En podcast: Las propuestas más importantes para la reforma pensional)



En abril, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que la reforma pensional que presentará el gobierno Duque "debe ser una reforma que garantice un ingreso digno para la vejez, aumentar la cobertura y que el sistema sea más equitativo. Vamos a llevar al Congeso una propuesta que sea atractiva y suficiente".



Según Carrasquilla, la discusión no debe girar en torno al 20% de la poblaciòn que logró acceder a una jubilación, sino que debe estar enfocada en quienes llegan a la edad de pensionarse y no ahorraron, o simplemente lo que aportaron no les alcanza.



En ese sentido, plantea que para aquellas personas que no hicieron ningún tipo de ahorro se fortalezca el programa Colombia Mayor, para que pase de 1,5 millones de atendidos a 2,5 millones de personas. Además, se busca ampliar el monto que les transfiere el Estado cada mes, a 116.000 pesos, frente a 75.000 pesos hoy.