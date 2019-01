En algún momento de nuestras vidas hemos descrito a alguien como tacaño porque vemos que no gasta mucho dinero y que prefiere guardarlo o invertirlo en otro tipo de cosas.



Pero, ¿realmente ser tacaño ayuda a alcanzar las metas financieras? Lo primero que debemos saber es lo que significa ser tacaño. La Real Academia Española define al tacaño como una persona que escatima excesivamente en el gasto. Otros describen a las personas con esta conducta como mezquinos, con falta de voluntad para dar o gastar, o pocos generosos.

Para Omar Alonso Patiño Castro, docente de la facultad de administración, finanzas y ciencias económicas de la Universidad EAN y experto en finanzas personales, “la tacañería es una condición humana que se asocia a otros conceptos como la avaricia y el afán de acumulación”.



Según Patiño, entre los gastos que realizan las personas hay algunos que son de carácter obligatorio – como la vivienda, la alimentación o el vestuario- y otros discrecionales, y en ellos se identifican algunos comportamientos del tacaño.



“El cambio en el sitio de residencia o del carro, o del colegio de los hijos son decisiones que las personas van tomando en la misma media en que van incrementando sus ingresos. No tomarlas o dilatarlas, con el fin de generar acumulación, es priorizar el tener sobre la calidad de vida”, señala el experto.



Reconocer a una persona tacaña no es difícil. Por lo general suelen ponerse ansiosos o enojarse por gastar, suelen poner en riesgo su salud por evitar gastos y usar cosas que son inservibles, no suelen hacer regalos o invitaciones, se aíslan con tal de no gastar y se obsesionan con la meta de acumular dinero.



De esta forma, para Patiño la tacañería no es sinónimo de inteligencia financiera, ya que además de ser un tema que afecta el bolsillo, también está directamente relacionado con la calidad de vida.



"El manejo de las finanzas personales se relaciona íntimamente con la calidad de vida de las persona. Es de fundamental importancia lograr un equilibrio perfecto entre el cuidado de las finanzas de una persona y la adquisición o uso de aquellas cosas que le proporcionan placer”, afirmó el experto.



También señaló que el dinero debe tener una función desde lo personal, por lo que acumular dinero no tiene ningún beneficio para la persona. “El tacaño es especialista de la acumulación, pero al final se queda sin nada”, aseguró Patiño.



NO TODO ES TACAÑERÍA

​

Siempre es bueno distinguir entre cómo actuar con inteligencia para mantener unas finanzas saludables y el no caer en extremos.



Por ello, para Patiño y otros conocedores del tema, no se puede confundir la tacañería con el aprovechamiento de condiciones de mercado, dar prioridades a su futuro financiero o el no gastar dinero en cosas innecesarias.



“Es posible diferir una compra a la espera de la promoción, sin afectar con ello la calidad de vida, solo haciendo un ejercicio financiero que permite reducir el gasto y optimizar el uso del dinero”, resaltó.



Aquí algunas características de una persona que actúa con inteligencia financiera y no por tacañería:



• Son prácticos en sus ahorros y tienen proyectado un futuro financiero.

• Hacen, reutilizan y arreglan cosas para ahorrar dinero.

• Saben distinguir entre una compra necesaria y en una por gastar.

• Reducen sus gastos en periodos difíciles o cuando quieren salir de una deuda.

• Cuentan con un presupuesto y no gastan más de lo que tienen planeado.