¿Cómo saber si usted está sobrendeudado?

Una relación financiera con varias entidades a la vez, contratar un crédito comercial y un microcrédito, o uno de consumo y otro de vivienda al mismo tiempo; tener más de cuatro créditos activos, acumular una mora de más de dos meses en una obligación financiera y estar en los primeros meses de pago de las obligaciones son algunas de las señales que le pueden indicar que usted es un buen candidato para entrar en la lista de personas sobrendeudadas.



Lea: (Más personas accedieron al sistema financiero en Colombia)

Las probabilidades de que esto suceda se incrementan si, al cumplimiento de cualquiera de esos requisitos o a la combinación de varios, se le suma el hecho de ser menor de 35 años, tener bajo nivel de escolaridad, vivir en arriendo, ser asalariado, pensionado o no tener trabajo y, por si fuera poco, estar casado o vivir en unión libre con alguien.



Lea: (Gasto de los hogares continuó con buena dinámica en julio)



Lo anterior se desprende del análisis realizado por la Superintendencia Financiera con el que, luego de cruzar diversas variables financieras y sociodemográficas, se buscó determinar qué tan sobrendeudados están los colombianos en la actual coyuntura.



Y es que, a diferencia de lo que ocurría cinco años atrás, hoy la deuda de los hogares colombianos con el sistema financiero pesa mucho más que la de las mismas empresas, todo por cuenta de la desaceleración económica que vivió el país en años recientes.



No obstante, hoy, la reducción de las tasas de interés y la mejora de la economía, entre otras razones, tienen otra vez a las personas volcadas hacia la banca solicitando crédito, en especial, de consumo y de vivienda.



Hasta marzo pasado, esas modalidades crecían a ritmos del 7,1 y 9,4 por ciento real anual y le aportaron a la dinámica de la cartera total 1,88 y 1,44 puntos porcentuales, respectivamente.



Los préstamos corporativos y el microcrédito, por su parte, crecieron menos del 1 por ciento, según el ente de control. Por eso, no extraña que hoy de cada 100 pesos prestados por la banca en el país, 55,4 los adeuden las familias y 44,6 las empresas, cuando, en diciembre del 2014, esa relación era de 37,5 y 62,5 pesos, respectivamente.



En el análisis realizado por la Súper, se advierte, además, sobre la recomposición que presenta el crédito en Colombia, donde las personas no solo adquieren cada vez más obligaciones con la banca sino que se ha elevado el pago de la cuota de estas, el cual pasó de un millón de pesos en el 2012 a poco más de 1,22 millones el año pasado, aunque en el 2016, esa cuota tocó un máximo de 1,35 millones.



MAYOR APETITO



Si bien para la Superfinanciera esas circunstancias no generan alarmas frente a un eventual sobrendeudamiento de los hogares, sí les recomienda a sus vigilados estar atentos a ciertas señales que podrían ayudar a detectar algunos problemas en ese frente. “Es relevante monitorear la cartera respecto al crecimiento de la economía y de la población, la composición entre empresas y hogares, y la evolución de los montos promedio de deuda por tipo de crédito y si este se concentra en deudores bancarizados o en nuevos deudores”, precisó la entidad.



Aunque el apetito por el crédito viene en ascenso –en el último año, a marzo pasado, la deuda de la gente con la banca creció 30 billones de pesos–, “no hay evidencia de un eventual desbordamiento del endeudamiento en el país”, advierte la Superfinanciera.



De hecho, la carga financiera de los hogares, es decir, los recursos que destina cada familia de sus ingresos al pago de obligaciones financieras (capital más intereses) está por debajo del límite internacional que enciende las alarmas, 30 por ciento, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El más reciente informe de Estabilidad Financiera del Banco de la República advierte que por cada 100 pesos que ingresan a un hogar, 15,4 pesos van al pago de sus deudas, lo cual es positivo si se tiene en cuenta el nivel de alerta.



En materia de consumo, hoy los préstamos que más crecen son los de bajo monto, que hasta febrero pasado, lo hacían a un ritmo del 780,7 por ciento anual.



También traen buena dinámica los de libre inversión (16,1 por ciento), las libranzas (9,9 por ciento), los que se otorgan a empleados de las entidades financieras (8,5 por ciento) y aquellos destinados a compra de vehículos (8 por ciento).



Para los banqueros, esta dinámica del crédito se presenta en una coyuntura de bajas tasas de interés y en momentos en que buena parte de los colombianos pagan al día sus obligaciones financieras. Esto se refleja en un crecimiento del 2,07 por ciento de la cartera vencida, frente a la tasa máxima del 42 por ciento, observada en junio del 2017.



¿SABE SI ESTÁ EN EL LÍMITE?



Si bien el estándar internacional indica que más del 30 por ciento de los ingresos no deben destinarse al pago de las deudas, analistas del Banco Falabella resaltan la importancia de conocer el nivel en que se encuentra su capacidad de pago antes de embarcarse en nuevas deudas.



“Si observa que los pagos mensuales de sus obligaciones financieras ocupan más de la tercera parte de sus ingresos, es recomendable que evalúe formas de disminuir sus cuotas para no afectar su bolsillo”, dice César Serrato, gerente de Producto de esta entidad.



Explica que basta con hacer una operación matemática sencilla, que consiste en dividir el valor de las cuotas de las obligaciones financieras entre el ingreso neto mensual y multiplicar el resultado por 100. El porcentaje obtenido es el nivel de endeudamiento que se tiene.



Por ejemplo, si el ingreso mensual de una persona son 900 pesos y los pagos mensuales de sus deudas financieras suman 500 pesos, debe dividir esta última cifra entre la primera y el resultado multiplicarlo por 100. Para este caso, el nivel de endeudamiento de la persona será 55 por ciento, muy por encima del estándar internacional recomendado.



“Con este porcentaje, la persona puede darse cuenta de que sus cuotas de crédito lo ponen en una franja de riesgo o vulnerabilidad evidente”, dice el experto, ante lo cual bajo ninguna circunstancia es recomendable tomar nuevos créditos, y sí, más bien, emprender acciones para reducir esa elevada carga financiera.



FACTORES QUE PUEDEN INDUCIR AL ENDEUDAMIENTO



La Súper también identificó algunas razones que llevarían a un hogar a acumular más deudas de las que puede pagar:



Imprudencia financiera: asociada a aspectos como la falta de educación financiera, poca transparencia sobre las condiciones de los productos, inadecuada comprensión de los costos y responsabilidades asumidas por el consumidor.



Ocurrencia de eventos que modifican las condiciones iniciales del contrato de crédito: desempleo, enfermedad, aumento de las tasas de interés, entre otros.



Fallas en la evaluación del perfil de riesgo del deudor por parte de las entidades de crédito asociadas a problemas en la originación y estrategias de profundización en segmentos de mayor riesgo.





Carlos Arturo García M.

Redacción Economía - El Tiempo