Pierda el miedo a negociar su salario con estos cinco consejos

Uno de los momentos para los que usualmente están menos preparadas las personas, al realizar una entrevista de trabajo o pedir un aumento —si ya se encuentran dentro de la empresa—, es negociar el salario. Tan es así que, según cifras de la plataforma digital Show Me The Money, el 80 por ciento de los profesionales no sabe cuánto debería ganar.



Este desconocimiento, según la propia firma, puede repercutir incluso “en la pérdida de oportunidades laborales”. Aunque la comprensión sobre cómo negociar el salario, para aceptar una oferta laboral o mejorar el ingreso que ya tiene, no llega de la noche a la mañana, es importante tener en cuenta algunos consejos de Ricardo Suárez, manager ejecutivo.



(Lea: En el 2018, el 51% de las empresas en el país aumentaron los salarios)

Aparte de explorar todas estas variables, no está de más que en el momento de estar negociando tenga claro que debe dejar a un lado lo emocional y recordar que está hablando en términos de negocios —si está evaluando pedir un aumento—.

No piense en que el alza salarial debe ser por sus esfuerzos dentro de la empresa, sino que enumere la cantidad de aportes y logros por los que su trabajo merece ser mejor remunerado.



Es importante tanto para quienes quieren ingresar a una empresa, como para los que desean aumentar de sueldo. Se debe tener claro qué es lo que se desea y desde sus aportes y conocimientos qué respalda esa pretensión.



(Lea: Los salarios subirían 4,4% en las empresas el próximo año)



CONSEJOS



1 Investigue sobre la empresa de forma detallada



Se ha determinado que los rangos salariales entre grandes y pequeñas empresas llegan a variar hasta en un 60 por ciento y por eso es importante que conozca qué tipo de empresa es en la que se quiere vincular (grande, mediana o pequeña). También, el sector donde se desenvuelve y, en lo posible, compare el salario promedio que ofrecen en otros lugares para el mismo puesto. Recuerde que el tamaño de la empresa se mide en términos de facturación y las diferencias de salario dentro de un mismo cargo a veces llegan a ser hasta de 35 por ciento.

2 Alinee sus pretensiones a sus capacidades



Es importante ser realista y no excederse, así como tampoco tener unas expectativas muy bajas. Un buen ejercicio para saber cómo negociar el salario es analizar la relevancia del cargo en la compañía, informándose con personas dentro de la empresa y analizando la importancia de ese puesto en otras organizaciones. En este análisis incluya también el peso de sus títulos y su experiencia laboral.

3 Tenga en cuenta los límites inferiores



Muchos no saben qué responder cuando les preguntan “¿cuál es su aspiración salarial?”, y en caso de que llegue a encontrarse ante este dilema y no sepa con exactitud la respuesta, lo ideal es mencionar cuál es su expectativa mínima, esto le ayudará a negociar hacia arriba el dinero que obtendría de acuerdo con sus funciones en el cargo.