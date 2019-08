Préstele atención al aire que respira en el carro

Un reciente estudio de la OMS (Organización Mundial de La Salud) revela que nueve de cada diez personas inhalan aire contaminado y que alrededor de siete millones de individuos en el mundo mueren cada año por la exposición a las partículas finas contenidas en el ambiente.



Pese a lo anterior, poco se ha profundizado sobre la calidad del aire que se respira en los diferentes espacios que se frecuentan, como por ejemplo en el habitáculo del vehículo. La experta Laura Restrepo, especialista que dirige el área de investigación y desarrollo de Airlife (una compañía de ingeniería en purificación del aire), explica que la contaminación al interior de los carros puede ser igual o peor a la del medio ambiente y esto puede ocasionar inconvenientes de salud a quienes viajan en algún medio de transporte terrestre.



Ante esta situación, la bióloga reconoce cinco puntos que se enumeran a continuación, para identificar si lo que se respira dentro de un automotor puede estar causando molestias, para así poder contrarrestarlas.



1. Malos olores en el interior del automóvil. Si siente un aroma desagradable que proviene del sistema de ventilación o que permanece en el ambiente, seguro la calidad del aire allí está comprometida.



2. Picazón en ojos o nariz tras encender la ventilación. Las alergias son señal de presencia de hongos y otros microorganismos en el ambiente del vehículo. Se piensa que son por factores externos y que una vez que se bajan los vidrios se irá este malestar, pero no es así, esto se debe a que el aire que está respirando dentro del carro transporta además de polvo, esporas que cuando se encuentran en grandes cantidades se vuelven irritantes.



3. Polvo en el sistema de ventilación es un indicador de presencia de contaminación particulada. No es suficiente con remover el polvo que se observa en el carro con un paño, debido a que los microorganismos se encuentran adheridos al sistema y la limpieza tradicional no elimina el total de virus y bacterias que allí se concentran.



4. Tos cuando se enciende el sistema de ventilación. Presentar esta condición sugiere que usted puede presentar una reacción alérgica al aire que está saliendo por los ductos del sistema, este síntoma es una alerta común para identificar acumulación de contaminación en el ambiente.



5. Humedad en el vehículo. Es causada por diferentes factores como la alta temperatura, uso excesivo del aire acondicionado, cambios bruscos de clima, derrames sobre la tapicería, sudor y/o ropa húmeda guardada dentro del carro. Estos factores ofrecen la condición ideal para el crecimiento de microorganismos y por lo tanto acumulación de contaminación, lo que disminuye la calidad del aire interior.



Restrepo recomienda usar de manera preventiva cada cierto tiempo la tecnología Airlife, que ha demostrado la eficacia de su método de desinfección del aire en el habitáculo, así como el control de virus y gérmenes.