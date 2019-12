¿Cómo evitar que la prima navideña se esfume en diciembre?

Llega diciembre y también la tan anhelada prima de Navidad, con la que, usualmente, los colombianos pagan deudas, ahorran o se permiten un lujo moderado.



De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, durante la primera mitad de 2019, cerca de 6,5 millones de personas recibieron la prima laboral equivalente a 15 días de salario; 160.000 más que en el mismo periodo de 2018. Se espera que en este diciembre, una cifra similar reciba este incentivo.



Para los expertos, lo importante es que los trabajadores sean conscientes de sus prioridades y no se permitan gastos desmedidos o innecesarios, que terminan por convertir al mes más esperado, en la antesala de un nuevo año lleno de deudas, preocupaciones, estrés y un ritmo acelerado de vida.



Financiera Progressa, entidad reconocida en el sector solidario por su programa de educación financiera, indica que es primordial que la planeación haga parte de la agenda de quienes se beneficiarán, antes del 20 de diciembre, de este bono laboral; advierte que, aunque la generosidad hace parte innata de nuestra naturaleza solidaria, debemos ser austeros con el gasto y precavidos a la hora de dar obsequios.



"Cuando una persona sabe que va a recibir un dinero extra, como la prima de Navidad, entran en juego emociones como la ansiedad, se aumenta el sentimiento de generosidad y el deseo de querer ayudar a otros. Esta característica hace parte de la esencia de los seres humanos y más aún en los latinoamericanos”, aseveró Irina del Mar Nieto, máster coach corporativa y líder del programa de educación desarrollado por Financiera Progressa.



La experta, también entrega algunas recomendaciones para que la alegría de la Navidad y la sensación de abundancia de fin de año, perduren en todos los hogares colombianos durante 2020.



1. En estados de mucha alegría, no tome decisiones económicas, hágalo cuando esté en calma; como se diría coloquialmente, cuando pueda pensar con cabeza fría.



2. Determine un presupuesto específico anticipado para regalos, viajes y fiestas; lo más importante, cumpla su plan.



3. Si va a comprar regalos, hágalo aprovechando ofertas o un mes después de diciembre; en Navidad usualmente aumentan los precios.



4. Ante alguna compra o actividad no planeada, pregúntese si está supliendo alguna necesidad emocional. Muchas veces queremos resolver la ansiedad comprando artículos innecesarios, busque herramientas diferentes que le permitan gestionar ese estado.



5. Por último, lo más importante es tener objetivos claros frente a la destinación del dinero. Siempre será una buena idea estudiar o invertir.



TAMBIÉN PUEDE INVERTIR



Si bien el mercado ofrece un sinnúmero de posibilidades para capitalizar el dinero, es preciso detallar que muchas de ellas, como las acciones y las divisas, pueden representar grandes riesgos. Entre tantas opciones, el sector solidario ha concentrado todos sus esfuerzos en impulsar productos prácticos, seguros y con tasas de rentabilidad competitivas. Asimismo, ha posicionado el ahorro como elemento fundamental en el fortalecimiento del patrimonio de los colombianos.



Y es que, según Confecoop, el 32.24% de los depósitos que se realizan en estas entidades corresponden a CDATs, producto ideal para aquellos inversionistas.



“El CDAT lidera los productos de inversión por su rentabilidad y seguridad. Bajo nuestra premisa 'todos podemos ser inversionistas' ofrecemos flexibilidad para seleccionar los plazos y el monto de apertura mínimo es de $500.000. Además del portafolio de servicios y bienestar que disfruta el asociado y su familia, una vez hace parte de la cooperativa. Así, generamos rentabilidad y calidad de vida”, aseguró Ingryd Mora Jiménez, gerente general de Financiera Progressa.



Por lo general, la rentabilidad de este producto puede doblar el IPC, siempre y cuando se definan plazos amplios. Financiera Progressa, por ejemplo, cerró el mes de diciembre con tasas que oscilan entre el 3,70 por ciento hasta el 7 por ciento efectivo anual.



Si bien la navidad es una época de alegría, para compartir con nuestros seres queridos, es necesario –incluso en esta época- prestar atención a nuestro presupuesto para mantener la tranquilidad financiera futura y empezar el año con el pie derecho.