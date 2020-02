¡Cuidado con los avances en efectivo con tarjeta crédito!

El avance en efectivo es uno de los recursos a los que acuden los usuarios de tarjeta de crédito cuando se enfrentan a un problema de liquidez y no tienen más fuentes para obtener dinero. Sin papeleo, las personas pueden retirar la suma necesaria directamente en la sucursal bancaria o en un cajero automático.



Cuando el dinero se retira en la sucursal física las personas pueden pedir el número de cuotas a las quiere pagar su deuda, puede ser de una a 36. Mientras que cuando se acude al cajero el pago se divide de manera automática en 18 meses. Todo depende de la entidad financiera.



Si bien no hay un uso más “indicado” para realizar un avance, expertos aconsejan tener en cuenta los costos que ello implica. Juan Camilo González, investigador y especialista en finanzas personales, explica que el uso de este recurso financiero cuesta y dependiendo del banco ese valor puede ser mayor o menor.



“Si hago una avance muy pequeño, de unos 50.000 pesos, la comisión que se paga por ese avance es altísima, del 10 por ciento de lo que le pido al banco”, dice González. En ese sentido, señala que lo ideal es que no se haga para solicitar montos pequeños, porque en ese caso es mejor recurrir a un familiar o a un amigo para pedir prestado el dinero.



Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia, precisa que "los avances deben ser realizados solamente en momentos en los que se tenga una situación puntual de iliquidez, en la que se necesite efectivo y no pueda financiarse de otra manera".



Según el simulador de la Superintendencia Financiera, la entidad bancaria que actualmente tiene la tarifa más alta por la realización de un avance es el Banco Davivienda, que cobra 10.200 pesos; le sigue el Banco Av Villas, con 9.900 pesos; y el Banco de Bogotá, con 9.100 pesos. No obstante, el promedio está en 6.000 pesos por transacción.



Arrastía comenta que para los avances se cobra una comisión por cada transacción y adicional la tasa de interés corriente, desde el primer día que se realice la operación, que equivale a la misma tasa de interés definida para compras.



En esa línea, Jaime Parra, gerente de Medios de Pago del Banco de Bogotá, señala que teniendo en cuenta la tasa que aplica para este tipo de transacción y el diferido automático de la misma, se recomienda realizar avances de montos altos. “Dependiendo del producto se pueden realizar avances desde el 60% y hasta el 100% del cupo disponible”, anota.



Asimismo, González sostiene que, generalmente, los avances no dan ninguna cuota preferencial sino que pagan la tasa más alta que se cobra en tarjeta de crédito, que por lo general está al borde de la tasa de usura.



“Tomar un avance a 12 o 36 cuotas es realmente pésimo negocio, porque terminaremos pagando cerca del 30% más cada año por el préstamo y, si realmente necesitamos 12 o 36 meses para pagarlo, también puede ser una señal de que algo no está bien en nuestras finanzas personales”, añade.



Y precisa que la única excepción para tomar el dinero en esos plazos es que el avance sea utilizando en algo que genere una mayor rentabilidad al costo de la deuda. “Si lo uso, lo importante es pagarlo lo más pronto posible para no pagar tantos intereses sobre ese dinero, igualmente, los avances no dejan ningún tipo de beneficio, como millas”, puntualiza.



En todo caso, Cristina Arrastía recalca que los avances deben ser realizados en casos muy puntuales de iliquidez, pues no es recomendable hacerlo para cubrir otras deudas, necesidades básicas o para actividades de diversión. "Es muy importante que el cliente sea muy responsable con sus finanzas y tenga en cuenta su capacidad de pago para manejar de forma adecuada su endeudamiento", concluye.



