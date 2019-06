Alternativas para pagar la cuota inicial de una vivienda

El Gobierno anunció esta semana una serie de medidas para impulsar la compra de vivienda en el país. Una de ellas es que ahora los colombianos solo necesitarán el 10% del valor del inmueble para comprarlo.



Según el Ministerio de Vivienda, con esta medida los colombianos que actualmente no tienen acceso al crédito hipotecario podrán ser propietarios y financiar su vivienda.

Sin embargo, obtener la cuota inicial para muchos ciudadanos es un gran reto puesto que no todos tienen un plan de ahorro juicioso y con una meta específica, y por lo general, no suelen prever la importancia de este porcentaje para comprar vivienda.



(Lea: Lo que debe tener en cuenta si va a comprar vivienda por primera vez)



Aun así, no tener este respaldo económico ya no es una situación que frustre este plan, pues en el país existen una serie de alternativas que les permiten a los colombianos adquirir un inmueble, aun cuando no cuentan con este monto.



Portafolio.co consultó a Juan Sebastián Pardo, presidente de Credifamilia, para conocer cuáles son esas alternativas que tienen los ciudadanos para comprar un inmueble sin tener la cuota inicial.



(Lea: Con esta fórmula usted sabrá hasta qué punto puede endeudarse)

1 PAGO A PLAZOS: según Pardo, algo interesante en la compra de vivienda nueva es que los constructores están dando plazos de hasta 36 meses para pagar la cuota inicial. "Es muy atractivo el sistema porque si uno no ha comenzado a ahorrar, o no tiene buena disciplina de ahorro, esta es una forma de forzarse a ahorrar y lograr la cuota inicial de la vivienda", señaló el experto.

2 USE LAS CESANTÍAS: otra opción es tratar de guardar las cesantías, las cuales se convierten en una forma de ahorro para comprar vivienda. Al respecto, pardo recomendó que si no las necesitan, se deben dejar en el fondo y enfocar ese dinero para la compra de la vivienda.

3 VENDA UN BIEN: según el presidente de Credifamilia otra forma de lograr la cuota inicial es vender el carro, moto u otro activo que le permita lograr un monto para comenzar en firme el ahorro para la cuota inicial. "Si uno suma los ingresos por esa venta del carro o moto al plazo que da el constructor para pagar la cuota inicial, las cuotas mensuales pagadas a la constructora se vuelven menos altas", explicó.

Finalmente, Pardo resaltó que lo mejor para comprar vivienda es programarse para lograr un ahorro que le permita llegar al monto que necesita de cuota inicial. "Este ahorro lo puede hacer solo, con su pareja o algún familiar", concluyó.