Así son las viviendas que buscan los millennials colombianos

“Se evidencia que la ciudad está pasando por un proceso de transformación importante, lo que más se compra hoy en día es vivienda de estrato cuatro. Pero esto no quiere decir que solo se compre este tipo, simplemente que las ubicaciones que se prefieren son esas donde probablemente la relación precio-producto se da de una manera adecuada”, explicó Alejandro Forero, consultor y abogado de Galería Inmobiliaria.



“Áreas pequeñas que van entre los 50 y 75 metros cuadrados. Pero también estamos empezando a ver áreas inferiores a los 40 metros que se están vendiendo en algunas partes de la ciudad, con unas connotaciones muy distintas a lo que es una vivienda tradicional”, agregó Forero.



Respecto al diseño en vivienda no VIS, Ricardo Villamizar, gerente de Ekoobim, señaló que tiene varias líneas significativas de segmentación como lo son los millennials, los ejecutivos jóvenes que están buscando vivienda unipersonal, las familias tipo que tenemos hoy en día conformadas entre 3 o 4 integrantes, y otra cantidad de frentes comerciales, que exigen que la comunicación de los proyectos sea clara, segmentada y orientada según esas necesidades.



“La venta de proyectos nuevos y vivienda usada de no VIS es una comunión de elementos que va más allá del producto básico y de la construcción esencial. Una persona que tiene dinero para comprar una vivienda en estrato medio y alto está buscando algo más que la casa o el techo, busca una vivienda habitable y cómoda”, añadió Villamizar.



En este sentido, “la venta y promoción de proyectos inmobiliarios que pertenecen a este segmento, deben tener en cuenta que el consumidor de hoy tiene otros hábitos de consumo, y está esperando más que un techo. Además, convergen otros usos y otras necesidades más allá del apartamento que pueden venderse, elementos que se asocian con los hábitos de vida de esas personas; algo más que las típicas zonas comunes como el gimnasio o zonas de juegos para niños. Especializar más el proyecto de acuerdo al segmento nos lleva a vender de mejor manera”, expresó Felipe Marconi, diseñador industrial, en Modos exhibición inmobiliaria.



Andrés Daniel Rojas, gerente ejecutivo digital de El Tiempo, enfatizó en que en las búsquedas de vivienda en línea se destacan la ubicación, cercanía, beneficios generales que tenga el proyecto. A la hora de tomar una decisión, es muy importante para las nuevas generaciones saber si la vivienda es apta para mascotas, si tiene gimnasio, entre otros privilegios. Además de la movilidad, la proximidad al lugar de trabajo se ha vuelto un aspecto definitivo.



Por otro lado, el estrato que más se vende en volumen es el 3, y en tamaño de la inversión es el 4, que es el más significativo. Los estratos 5 y 6 son una población muy reducida en las principales ciudades, por lo tanto el volumen de venta es muy bajo. El 3 y 4 son los que más se mueven en temas de inversión.



“Sabemos que la vivienda no VIS está atravesando por un momento difícil, por esta razón reunimos a la mayoría de nuestro clientes para saber enfocarnos en cuáles son las tendencias de este segmento, ¿qué están buscando las diferentes generaciones?, ¿qué tips se pueden implementar para vender mejor estos inmuebles?, y en general estrategias para dinamizar el segmento no VIS, esto en pro de contribuir a la economía del país”, concluyó Sandra Villanueva, gerente del portal Metrocuadrado.com.