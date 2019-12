¿Cómo acceder a un crédito de vivienda de una caja de compensación?

La dinámica constructiva en el país se está moviendo de manera positiva, al igual que la venta de inmuebles nuevos y usados. De acuerdo con cifras de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), durante el primer trimestre del año, el número de créditos desembolsados para vivienda usada subieron 4 por ciento y sumaron cerca de 718.582 millones de pesos.

"Esto evidencia que las familias sí están comprando vivienda solo que lo están haciendo de una manera más consciente frente a su realidad financiera", expresó María Clara Luque, presidente de Fedelonjas.



Además de lo anterior, la entidad aseguró que las cajas y los fondos de vivienda incrementaron el monto de sus desembolsos para vivienda. "En estos últimos 12 meses a marzo de 2019, los periodos más dinámicos fueron octubre a diciembre de 2018 y el primer trimestre del año", indicó Luque.



Así pues, los créditos ofrecidos por las cajas de compensación familiar son algunas de las alternativas efectivas cuando se está pensando en el objetivo de estrenar casa. Para acceder a ellos es necesario cumplir con algunos requisitos, entre los que se destacan estar afiliado a la caja con la que se quiere tramitar el préstamo de vivienda, tener un contrato a término indefinido y llevar seis meses como mínimo, pero si se tiene un contrato fijo, la antigüedad debe ser de mínimo dos años.



Además de lo anterior, es necesario tener en cuenta que los interesados en tramitar el crédito no deben estar reportados en las centrales de riesgo y deben tener aprobado su subsidio de vivienda con la caja de compensación.



Esto último es quizá uno de los requisitos más importantes, pues la figura de crédito de estas entidades fue creada, entre otras cosas, para facilitarles el camino a aquellos beneficiarios de subsidio que no encontraron en el sector financiero un producto que se ajustara a sus necesidades.



Al respecto, Viviana Prieto, coordinadora de vivienda de Compensar, explica que "recibir asesoría es el primer paso para acercarse al subsidio. Compensar, en particular, cuenta con un equipo de colaboradores especializados para entregar toda la información necesaria y acompañar al afiliado durante todo el proceso de adquisición de la vivienda, además el programa de asesoría integral de vivienda de Compensar brinda las herramientas de ahorro programado, crédito hipotecario, subsidio y toda la oferta de proyectos VIS propios y en convenio con constructoras aliadas".



De hecho, lo anterior también es tarea de las cajas ya que mediante sus subsidios de vivienda acercan a los colombianos a su sueño de tener casa propia. La presidenta ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén Arango, explicó que el año pasado beneficiaron a cerca de 56.000 familias con 1,2 billones de pesos en subsidios. Así pues, el reto es que las personas se fijen la meta de ahorrar y aprovechen las ventajas que ofrecen las cajas en materia de créditos y subsidios.



PARA LA MUESTRA UN BOTÓN



Al ser entidades creadas exclusivamente para impulsar el bienestar de las familias colombianas, las cajas de compensación ofrecen distintos beneficios para los afiliados que adquieran productos de crédito con ellas.



En el caso específico del crédito hipotecario -y a manera de ejemplo-, estas son algunas de las facilidades que, de acuerdo con la coordinadora de vivienda de Compensar, tendrán las familias si obtienen este producto. Hay que tener en cuenta que lo siguiente podrá variar dependiendo la entidad con la que se tramite.



- Tasa fija, cuota fija en pesos.

- Descuento por libranza.

- Abonos a capital desde el primer mes del desembolso.

- Seguros de vida, desempleo e incendio y terremoto.

- Sin multas o cobros adicionales por cancelación total de la deuda.

- Trámite sencillo para la legalización con la constructora.



CONCURRENCIA DE SUBSIDIOS



En el país se han implementado distintas alternativas para que la adquisición de finca raíz esté al alcance de los colombianos. Una de ellas es el subsidio concurrente, una figura con la que se pretende unir el monto de los subsidios de las cajas de compensación y el de Mi Casa Ya para reducir el valor que cada familia deberá pagar por su vivienda de interés social.



Ambos recursos equivalen a un subsidio de hasta 41,4 millones de pesos, es decir, 50 salarios mínimos. El principal requisito es que la persona interesada en aplicar gane hasta dos salarios mínimos. De hecho, según Asocajas, el 76 por ciento de los afiliados a las cajas de compensación devengan menos de ese monto, por lo que esta nueva política permitirá que esta población acceda más fácilmente a vivienda nueva.



Recuerde que aplicar a dicho subsidio, en tiempos, implica un mes de trámites ordinarios. No obstante, se eliminaron los trámites notariales para la postulación de los hogares afiliados al subsidio de las cajas, lo que lo hace mucho más sencillo puesto que desde Asocajas descubrieron que este paso generaba que las familias desistieran.





Luz Nelly Gale

Economía y Negocios