Compra de vivienda: no hay espacios para cometer errores

Comprar vivienda no es algo que se haga con frecuencia.

Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, dio algunas pautas para incentivar la adquisición consciente de estos inmuebles en el país.



Comprar vivienda no es algo que se haga con frecuencia. Para muchas personas quizás sea una experiencia de una vez en la vida, y no hay espacio para cometer errores. Con el fin de orientar a quienes dan ese paso, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín recalca cuatro recomendaciones.



Se relacionan, entre otras, con las cualidades de los inmuebles y la importancia de conocer y solicitar los documentos jurídicos que respalden el negocio.



El presidente de la Lonja, Federico Estrada, amplió esos puntos que la entidad ha recopilado en una ‘Guía para la compra de vivienda’, dirigida a las personas que estén interesadas en adquirir o arrendar inmuebles. Con la guía incentivan la adquisición consciente y responsable de vivienda, de manera que los compradores conozcan las herramientas y derechos que tienen para estos trámites.



1. Indagar por el grupo profesional



La Lonja recomienda, en primer lugar, revisar la información del equipo profesional que gerencia, construye y vende el proyecto, lo que incluye averiguar acerca de su experiencia e idoneidad para obtener garantías.



Estrada anota que “el comprador debe conocer el certificado de existencia y representación legal, donde reposa la información sobre el representante legal de la compañía que lidera el proyecto”. Este documento se puede solicitar en las Cámaras de Comercio, o vía web con el número de NIT o la razón social de la constructora.



2. Revisar los aspectos jurídicos



Una vez conocida la información del grupo y los representantes que lideran la construcción, se debe revisar la documentación del proyecto. Para este fin es necesario tener en cuenta que los requerimientos para vivienda nueva no son los mismos que para vivienda usada.



En el caso de la compra de vivienda nueva debe revisarse la licencia de construcción, cuando las edificaciones ya están listas para su ocupación, ya que para el caso de las obras en preventa, aún no se cuenta con este formato. Este documento puede solicitarse directamente al constructor, en las oficinas de Planeación o en la entidad administrativa encargada de cada municipio.



“En Medellín, hoy se cuenta con la vigilancia de la Subsecretaría de Gestión y Control Territorial para temas de desarrollos constructivos”, agregó el gerente. Sin embargo, aunque las licencias se emiten para viviendas que ya han sido concluidas, existe otro documento llamado el radicado de ventas, que se puede encontrar en las salas de ventas, las cuales tienen la obligación legal de tenerlo disponible para la revisión de los interesados. Asimismo, es de garantía para el proyecto la vinculación de una fiducia o un banco que financia la construcción.



Para el caso de las viviendas usadas se debe revisar el certificado de libertad y tradición, que es el documento que da cuenta de la situación jurídica del inmueble. Este puede solicitarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o descargarse en la página certificadotradicionylibertad.com, y tiene un costo de 16.300 pesos.



Estrada agrega que, además, es indispensable verificar para este tipo de vivienda que el inmueble se encuentre al día en contribuciones como el impuesto predial, la valorización o las cuotas de administración. En ocasiones, también existe un documento conocido como estudio de títulos, el cual es efectuado por un abogado que analiza los antecedentes legales del inmueble basado en la información consignada en el certificado de tradición y los diferentes títulos que dan cuenta de los actos o negocios celebrados sobre el inmueble.



3. Comparar precios y hacer bien las cuentas



Como en cualquier otro negocio, es importante que realizar un comparativo de precios antes de tomar la decisión de compra. El precio es una característica determinante de este proceso y por tanto se recomienda evaluar varias opciones y escoger aquella que mejor se ajuste a sus necesidades. Según el gerente de la Lonja, es indispensable asegurarse de que el precio que se asuma del inmueble tenga concordancia con los ingresos y capacidad de pago del comprador.



La Lonja recomienda que se haga un análisis de los gastos de la transacción, es decir, de valores adicionales que surgen al adquirir el inmueble, como los gastos de escritura, de registro, el avalúo, el impuesto de renta y las retenciones.



Asimismo, hay gastos que surgen posteriormente de adquirir la vivienda, como lo son el impuesto predial, la cuota de administración o los servicios públicos, que varían respecto al sector en el que se encuentre. Por lo tanto, es indispensable que tenga proyectados no solo los gastos que surgen a partir de la compra del inmueble, sino aquellos que aparecen a futuro.



4. Elegir el inmueble que se ajuste a sus necesidades



En este punto, se apela a la subjetividad de cada persona para escoger lo que está más acorde con sus requerimientos.



Características como el área, los acabados, la iluminación y la ventilación son elementos que pueden dar una guía de las comodidades del inmueble. Así mismo, hoy hay cada vez más interés en las áreas comunes (canchas, piscinas, zonas verdes, entre otras) que son igual de relevantes que el sector, en el cual el comprador debe analizar en qué medida el transporte, los centros culturales y religiosos, los parques y los centros deportivos son una prioridad.





