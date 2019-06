Fondo de Habitat Group en el país ofrecerá vivienda en EE. UU.

Con un fondo de Capital Privado que impulsa en Colombia, la compañía Habitat Group busca atraer inversionistas institucionales a proyectos inmobiliarios en Estados Unidos.



Así lo reveló Santiago Vanegas, presidente de la compañía con sede en Miami, quien agregó que a través de Blue Palm Capital contrató a Pronus para perfeccionar la operación, con la cual esperan fortalecer los diferentes negocios de bienes raíces, entre ellos los de vivienda.

El directivo, que en días pasados fue panelista del evento TEDxNeiva, en Colombia, habló con Portafolio de lo que ha vivido desde 1998, cuando llegó a esta ciudad de EE. UU. para trabajar como gerente financiero de Fortune International Group; incluso, dio algunas pistas de su incursión en Colombia.



Vanegas recordó que salió de este país ad portas de la crisis hipotecaria de finales de los noventa y en el 2005 fundó Habitat Group, en Miami, con la cual tuvo que enfrentar una situación similar en el 2008.



“Llegué en el 2000 en pleno boom, ocho años después el mercado sufrió, pero la corrección llegó en el 2011 y se fortaleció en el 2015”, recordó el empresario oriundo de Neiva (Colombia).



“En esa época tuvimos dos años difíciles, pero contábamos con reservas de intereses y, por lo tanto, no tuvimos que vender los activos inmobiliarios y aguantamos hasta el 2011, cuando vimos la luz, vendimos esos activos y logramos algo de capital”, anotó Vanegas, quien agregó que hoy se mueven en un mercado más cauteloso, con bancos estrictos en sus procesos, que exigen unas cuotas iniciales de más del 50%. En este entorno, el urbanismo ha sido casi que una obsesión para el presidente de Habitat Group, quien en línea con el crecimiento de Miami –a través de una rápida tasa de urbanización y una construcción de gran altura– ha logrado marcar territorio en la Florida, específicamente en la zona de West Brickell.



“Estamos prestando atención a las tendencias del mercado en áreas emergentes. Si bien muchos desarrolladores han frenado la búsqueda de nuevos proyectos, nosotros avanzamos con más propuestas, como Smart Brickell”, reveló el directivo.



COLOMBIANOS INVIERTEN



Así, consecuente con el anuncio de la entrada en operación del fondo de capital privado para atraer a potenciales clientes de Colombia, Vanegas también destacó cómo esta oferta ha atraído nuevos compradores.



Por ejemplo, los del país participan con el 16% de las ventas de la oferta residencial de la compañía. Por su parte, los estadounidenses tienen un 12% del mercado, seguidos de los venezolanos, con 11%; los brasileños, con 9%, y los argentinos, con 8%. El resto se lo reparten clientes de Europa y otros lugares del mundo.



Al consultarle sobre la caracterización de quienes adquieren las propiedades, el empresario destacó que el 95% lo hace por inversión; además, la compra se concreta en preconstrucción. “Una ventaja del negocio –explicó el directivo– es que la adquisición puede ofrecer buenas rentas, y, en el caso de la reventa, genera una valorización”.



Sin embargo, casi que a la par con lo que reveló el Censo del 2018 para Colombia, Vanegas señaló que hay un gran cambio demográfico que se está viviendo en todo el mundo.



“Sucede con la población joven en Miami y Nueva York, entre otras, y Bogotá y otras capitales de Colombia no son ajenas a ello.



En los centros urbanos, sobre todo, los millennials se están tomando el mercado, con una participación del 40%, mientras que la gente de mayor edad se ha desplazado hacia los suburbios, en lugares menos agitados.



Según el Presidente de Habitat Group, para los jóvenes es clave estar cerca de parques y de lugares dónde estar conectados y hacer deporte. “Son variables que –entre otras– estamos leyendo para tomar decisiones. Actualmente, las nuevas generaciones están sacrificando área por ubicación, y, claro, conectividad, pues su mundo tiene a las aplicaciones como grandes aliadas”, reconoció.



Precisamente, “en Smart Brickell, leímos esa demanda y tenemos apartamentos más reducidos, con tecnología de punta y un modelo de negocio que a los propietarios les permite rentar su inmueble, por ejemplo, un mes, mientras salen de vacaciones y vuelven. Así, ganan un dinero”.



Consecuente con las tendencias del mundo, Vanegas también destacó la integración de usos, que está muy ligada a la necesidad de tener todo más cerca para evitar grandes desplazamientos. De hecho, la compañía también desarrolla comercio y hoteles.



MIRANDO A NEIVA



Santiago Vanegas es oriundo de Neiva y por eso entre sus planes tiene la idea de implantar allí el concepto de ciudades inteligentes al 2030. Con base en los recursos actuales, la iniciativa pretende intervenir el Parque Sevilla, en el centro, como complemento a otros usos de comercio y vivienda. “Más allá de la proyección inmobiliaria, se trata de potenciar a Neiva para que sea la capital del sur de Colombia, con valores agregados como San Agustín y el Desierto de la Tatacoa, junto con los ríos a los que, vale decirlo, les hemos dado la espalda. Además, como gran productor de café, hay que aprovechar el potencial agroindustrial”, concluyó.



