Fondos inmobiliarios, claves para Semillero de Propietarios

Al programa de arrendamiento social, Semillero de Propietarios, se han inscrito más de 223.000 hogares en los 32 departamentos del país, lo que supone una amplía demanda, por ahora el reto del Ministerio de Vivienda será “consolidar la oferta para que esta se equilibre” y se cumpla con la meta, que para el cuatrienio es entregar 200.000 subsidios a los colombianos con ingresos menores a $1.656.000 de pesos.



Por eso han vinculado a las inmobiliarias, y desde el 31 de julio entró en funcionamiento la plataforma digital para el registro de la oferta de viviendas del programa, que hoy cuenta con 28 gestores habilitados y esperan llegar a 80.



Uno de ellos es RV Inmobiliaria, quien arrancó en el mes de octubre con viviendas en Soledad, Atlántico, Bogotá, Soacha, Cundinamarca y Villavicencio, y esperan que el volumen de inmuebles se triplique en el mes siguiente. Esto, teniendo en cuenta que es el gestor inmobiliario quien postula las viviendas en el programa, un mínimo de cinco unidades sin que exista un máximo.



Gabriel Parra, presidente de RV Inmobiliaria, señala que “pese a que los requisitos para ser gestor inmobiliario son más bien fáciles, no todo el mundo se le mide a administrar una vivienda en Bosa, en Soacha o en el Tunal. Digamos que el trabajo es el mismo para administrar una vivienda de un canon bajo que para una de un canon muy alto, entonces no todas están en ese negocio”.



Para el presidente de la firma, es necesario que los fondos inmobiliarios encuentren el ángulo, puedan invertir en vivienda y se vinculen al programa, de lo contrario no será sencillo atender a todos los solicitantes. “Los fondos inmobiliarios que invierten hoy en vivienda, lo hacen más como financistas del proyecto, para una vez se venda, liquidar su posición. En Semillero de Propietarios también tienen esa oportunidad, porque la personas a los dos años puede comprar esa vivienda” afirma Parra.



Minvivienda confirma que ya se están realizando reuniones y socializaciones permanentes con los actores interesados en el programa para que se vinculen, esto con el fin de que los beneficiarios cuenten con una variedad de opciones y elijan la que más se ajuste a sus necesidades.