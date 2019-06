Ciudades colombianas en las que más usan celulares para buscar casa

Caminar cuadras enteras por diferentes barrios de la ciudad, buscar anuncios de “se vende” o “se arrienda” en las ventanas de casas y apartamentos, revisar en los periódicos los clasificados de propiedades disponibles, y llamar a desconocidos sin haber visto una foto del inmueble son acciones que muy pocos practican actualmente, por dos razones: tiempo y desplazamiento.



(Colombianos tendrán doble subsidio para comprar vivienda).

Así lo explica el portal inmobiliario Properati, que analizó el comportamiento de sus usuarios en Latinoamérica para determinar las preferencias y, entre otras, cómo las empresas prestadoras de servicios los atienden.



En el caso del sector inmobiliario, varias compañías han optado por las plataformas digitales como alternativas para solucionarles las necesidades.



De hecho, hoy pueden ver cientos de fotografías de un inmueble, recorrerlo sin moverse de su casa, o personalizar la búsqueda hasta encontrar justamente lo que quieren. Incluso, está la opción de acceder a beneficios como los seguros 100% en línea, un fin de semana, a cualquier hora del día, dependiendo la disponibilidad del usuario. A esto hay que agregarle que ya no es necesario estar en la casa o frente a un computador, ya que con los celulares cualquier tiempo muerto es un buen momento para comparar precios, áreas, hacer contacto con los compradores o arrendar un inmueble; algo que también saben las compañías del sector.



EL CASO COLOMBIANO



En el caso de Colombia, Properati reveló que es el segundo país de la región que más utiliza este tipo de tecnologías para consultar, comprar o vender vivienda.



De hecho, el 72% de los colombianos consultan sus propiedades desde su teléfono celular. Sin embargo, en Ecuador la tendencia es más notoria, al punto que lideró el estudio con el 74% de casos. Los siguen Argentina, con el 70%; Uruguay y Brasil, con 66%, y México, con 50%.



Según Santiago Morales, gerente de relaciones institucionales de la compañía, “uno de los temas más relevantes que pudimos destacar de la investigación fue que el panorama por ciudades está más equilibrado frente al de países. Por ejemplo, en Barranquilla es donde más predomina la búsqueda a través de los celulares, con el 77,96%; después está Cali, con 75,41%, y Bucaramanga con 72,17%.



En Bogotá, por su parte, las consultas que se realizan por esta vía reportaron un 72,05%, mientras que Medellín, con 71,2%, fue la que presentó menor interactividad”.



POR ZONAS



Al analizar los datos por ciudades se determinó que en Bogotá predomina el acceso desde dispositivos móviles a la plataforma en las siguientes zonas: centro, noroccidente, occidente y sur.



En Medellín, de las 21 zonas analizadas en el estudio de Properati, los lugares que presentan mayor uso de celulares para buscar las propiedades son Laureles, Villa Hermosa, Santa Elena y Santa Cruz.



(¿Qué buscan los colombianos al comprar vivienda?).



Igualmente, Cali tiene la mayor interacción en zonas como Caney, Ciudad Jardín y El Ingenio. Santa Mónica fue la excepción, ya que allí se evidencia una baja interacción con teléfonos y, además, aumentan las visitas y consultas desde el computador.



LAS EDADES



Si bien en casi todos los rangos de edades predomina el uso de celular para buscar inmuebles, la intensidad no es la misma en cada uno de ellos.



Por ejemplo, las personas entre 35 y 44 años son las que más usan estos dispositivos, con un 73,9% de sus búsquedas realizadas a través de teléfonos móviles. En los grupos entre 25 y 64 años se notaron valores similares, aunque algo menores, mientras que en los mayores de 65 la tendencia se atenúa, ya que los usuarios de celulares son el 63%.



El caso de los más jóvenes es inverso: los que tienen entre 18 y 24 años, si bien no son los buscadores más intensivos de inmuebles, cuando lo hacen recurren normalmente a sus computadores y tan solo el 30% accede desde sus teléfonos.



Esto se relaciona con el hecho de que muchos de estos jóvenes no están pensando en adquirir vivienda o, en algunos casos, no tienen capacidad para ello.



De esta manera, en su tiempo libre no es común que usen su celular para comparar precios, mirar las diferencias entre un barrio y otro, o que tengan las aplicaciones, a menos de que exista la necesidad urgente.



ANDROID O IOS



Según Morales, “otro de los temas que más nos llamó la atención fue la conexión que tienen las personas con la plataforma desde los diferentes sistemas operativos. Así, el sistema Android cuenta con mayor porcentaje de interactividad, 81,7%, mientras que IOS es utilizado con este fin en un 18,3% del total de la población que busca vivienda en Colombia”, afirmó Morales.



También se logró identificar cuáles son las marcas de teléfonos móviles que más utilizan las personas para este fin en el país. Dentro de las que lideran el listado están Samsung, con un 32,6% y Huawei, con 22,7%.



Aunque se llevan el liderazgo las marcas de celulares con sistema operativo Android, Apple, con sus iPhones y iPads también tiene una participación importante y representa el 18,3%, ubicándose, de esa manera, con el porcentaje más bajo.



LAS 6 A. M., CUANDO MÁS SE BUSCA VIVIENDA POR CELULAR



Otro hallazgo importante del estudio está relacionado con el horario en el que los colombianos realizan sus conexiones diarias para buscar vivienda. Así, las 6 de la mañana es la hora en la que más dispositivos móviles se conectan al portal, con 83,37%.



Entre las 8 y 9 de la mañana, la tendencia se invierte y la interacción se realiza, en gran medida, a través de computadores, con un 83,5%. Esto se da por el inicio de la jornada laboral, cuando las personas llegan a sus lugares de trabajo y antes de iniciar sus tareas aprovechan los primeros minutos para realizar otras actividades en la web, entre ellas, buscar inmuebles. Al caer la noche se vuelve a generar una gran conexión mediante dispositivos móviles. Entre las 8 y 10 p. m. se llega al 81% de interacción a través de celulares.