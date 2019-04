¿Qué buscan los colombianos al comprar vivienda?

El año pasado se vendieron 172.013 viviendas nuevas en el país, que representaron 10,9 millones de metros cuadrados edificados y una inversión de 32,3 billones de pesos.



Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), frente al 2017 la variación no fue mayor. Apenas 1.005 unidades menos; incluso, el monto fue muy similar, pues los recursos destinados a la compra disminuyeron 300.000 millones.

Sin embargo, como complemento de estos indicadores, el gremio destacó en esta oportunidad el comportamiento de los compradores a la hora de adquirir una vivienda, es decir, qué área demandan, los precios que están dispuestos a pagar, e incluso, cuáles son los valores agregados que exigen al invertir como ubicación y mejores áreas comunes, entre otros.



“En línea con el Censo del Dane del 2018, nuestro informe sectorial puede ser un referente para que los constructores refuercen las estrategias de comercialización”, dijo la presidenta de Camacol, Sandra Forero, quien resaltó los resultados.



Por ejemplo, lo sucedido en el 2018 por estratos confirmó la importancia de la vivienda de interés social (VIS), de la cual se demandó el 60 por ciento de las 172.103 unidades negociadas. El resto, 41 por ciento, se lo repartieron los segmentos medio (30 por ciento) y alto (11 por ciento).



Sobre el tipo de vivienda, el informe reveló que el 88 por ciento correspondió a apartamentos, exactamente 150.718 unidades de las 172.013 comercializadas el año pasado.



A TONO CON LAS LICENCIAS



En este punto, vale destacar el informe de licencias de construcción del Dane con los datos consolidados del 2018, y el cual confirmó cómo esta tendencia fue recurrente: “Se aprobaron 180.535 inmuebles residenciales, de los cuales 108.114 fueron de rangos medio y alto (74.284 apartamentos y 33.830 casas). Por su parte, 72.421 correspondieron a VIS (58.428 apartamentos y 13.993 casas)”.



Se trata de una dinámica cada vez más consolidada en las grandes capitales, motivada, entre otros factores, por la falta de suelo.



De hecho, Camacol también analizó la situación por regiones y encontró con que “en Valledupar, Montería, Pereira y Neiva, las casas mantienen una relevancia importante, mientras que en Bogotá y Medellín –para citar solo dos capitales– aumentaron los apartamentos”.



MÁS CONSTRUCCIONES EN ALTURA



Aquí, vale retomar el Censo 2018 del Dane, ya que las coincidencias son evidentes. Por ejemplo –dice la entidad–, en ciudades como Pereira o Villavicencio predominan las casas con una participación de 72,2 y 72,8 por ciento, respectivamente. Pero no sucede lo mismo en Bogotá, donde el 60,4 por ciento corresponde a apartamentos, lo mismo que en Medellín y Barranquilla, con 57,5 y 51,5 por ciento son para este tipo de inmuebles, respectivamente.



CAMBIOS DEMOGRÁFICOS



Y no son solo cifras y tendencias. Según Forero, los estudios son la hoja de ruta que ya tienen los constructores, no solo para hacer un nuevo modelo de ciudad, y, claro, de viviendas.



“Hoy, la inversión de los hogares está respondiendo a cambios demográficos, que se están viendo –incluso– en el tamaño de las soluciones habitacionales que se ofrecen. Por ejemplo, en nuestro estudio consolidado del 2018, el 36 por ciento de lo vendido tuvo más de tres alcobas y con igual porcentaje participaron los de una sola habitación”.



Esta dinámica está en línea con los datos del Censo del Dane 2018, en el cual el porcentaje de hogares según su tamaño (miembros que los conforman) ubicó a los de tres personas en cerca del 25 por ciento, mientras que los de dos y uno estuvieron en el 22 y casi en el 20 por ciento, respectivamente.



“Es un hecho que la cantidad de personas que integran una familia ha disminuido y, con esto, los tamaños de las viviendas se han tenido que revaluar, lo mismo que la oferta de servicios como zonas verdes, salones y espacios comunales, entre otros”, dijo la directiva.



Al respecto, reveló otras cifras interesantes, entre ellas, que la mitad de las 172.103 viviendas vendidas el año pasado tienen áreas de entre 51 y 70 metros cuadrados y el 22 por ciento, más de 70 metros cuadrados. Así, una de cada tres tiene 50 metros cuadrados.



Además, cerca de la mitad de las unidades comercializadas tienen parque infantil, salón comunal, gimnasio y piscina, a los que suman otras novedades, que simplemente están confirmando que las firmas constructoras deberán revaluar la forma de edificar. De hecho, ya lo están haciendo, porque tal como lo revelan Camacol y el Dane, la caracterización de las familias está trazando una nueva hoja de ruta para el sector.



EL NEGOCIO EN EL 2019



Con el ‘mapa’ que está trazando la nueva generación de compradores de vivienda en el país, los constructores han empezado a armar su oferta y ya tienen proyecciones de lo que podrían vender este año.



Según Camacol, la meta es comercializar 178.415 unidades, de las cuales 104.741 serían viviendas de interés social (VIS), 50.971 de estrato medio y 22.703, alto. Esto representaría para el sector edificador un crecimiento de 3,7 por ciento frente a la dinámica del año pasado y, aproximadamente, transacciones por 35,4 billones de pesos. Además, algo para resaltar, es que de la oferta vigente (132.013 casas y apartamentos nuevos), el 80 por ciento tiene un precio que no supera los 360 millones de pesos.



