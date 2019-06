A media marcha avanza obra de América Centro de Negocios

La solicitud por parte de la Procuraduría General de la Nación al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en abril pasado de suspender el proceso de contratación de la Troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª, en el norte de Bogotá, destapó otro inconveniente con el plan parcial El Pedregal, adoptado en mayo del 2014 y del que forma parte el megaproyecto de uso mixto América Centro de Negocios.



El área objeto de esta iniciativa urbana se encuentra en una esquina estratégica de la ciudad: en la intersección de las Avenidas Calle 100 y Carrera 7.ª, donde, precisamente, está el proyecto, que según se ve en su desarrollo ha disminuido el avance de obra.



Portafolio consultó a Julián Bonilla, gerente de proyectos de la firma Aldea Proyectos, encargada de promover y gerenciar la construcción de casi 7 manzanas, que tendrá otra torre y comercio, y cuya inversión asciende a $1,5 billones, aproximadamente.



Según Bonilla, “desde el principio, su desarrollo ha estado programado por etapas y el Plan Parcial de Renovación Urbana determina su entrega final para el 14 de mayo del 2024”.



Aun así, vale recordar que el directivo reconoció en días pasados, durante entrevista a W Radio, que durante el proceso “su marcha ha disminuido” y le atribuyó el problema a “la falta de seguridad por la inestabilidad y continuidad de las últimas administraciones de Bogotá, por la definición de TransMilenio por la 7.ª (…) con planes de movilidad diferentes”.



UN RETRASO

Para confirmar que, efectivamente, el cronograma ha tenido algunos tropiezos, vale recordar el caso particular de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), que este año recibiría en el complejo –según quedó pactado en escritura pública– 16.819 metros cuadrados y 289 parqueaderos. En el documento, además, también se dejaron escritos los posibles riesgos que se podían presentar.



De hecho, se identificaron un total de 32 riesgos, que fueron trasladados al tercero, producto de los cuales la constitución de un patrimonio autónomo fue la opción ideal para asegurar los inmuebles de Cremil. Por esta razón, los lotes (catorce inmuebles ubicados en el lote El Pedregal) se incluyeron en un fideicomiso con el sistema financiero.



De todas formas, la caja reconoce que “desde el principio de la negociación hasta la fecha, la entidad ha recibido información periódica sobre la ejecución de la obra, manteniendo al tanto a las partes interesadas sobre sus avances; sin embargo, aproximándose la fecha de la entrega pactada por parte de Aldea Proyectos para el 25 de julio del 2019, el promotor informó mediante oficio fechado 20 de marzo pasado que no alcanzará a cumplir con la entrega pactada según cronograma establecido”.



Esto, según la explicación de Bonilla, sucedió “en razón a cambios realizados por el Distrito respecto al sistema de transporte masivo que circulará por la carrera 7.ª y que modifica el plan parcial original”.



En este entorno, y al ser consultado sobre el nerviosismo existente entre algunos inversionistas, el directivo le dijo a Portafolio que “todos los clientes que han adquirido oficinas en la Torre 1 tienen la certeza de que estas serán entregadas a sus propietarios al finalizar el presente año para acabados finales, que permitan hacer la apertura oficial de la torre en febrero de 2020”.



En relación con el centro comercial, el gerente agregó que “este cuenta con un único comprador del 50%, en cuyo contrato se pactó como fecha de apertura agosto de 2023. En síntesis, el proyecto cumplirá con los plazos establecidos en el Plan Parcial y en cada uno de los contratos suscritos con sus clientes”, enfatizó Bonilla.



Sobre el tema, el Secretario Distrital de Planeación, Andrés Ortiz, le dijo a Portafolio que “las obras del proyecto tienen una exigibilidad para empezar a funcionar y, por ello, lo que sí podemos garantizar es que no pueden entrar en operación sin haber cumplido sus obligaciones.



“Así, lo claro es que El Pedregal, hipotéticamente parada o lenta, para comenzar a operar debe haber construido lo que indica el reparto de cargas y beneficios (ver recuadro), pues en el 2024 se vence el plan parcial”, concluyó.



@GabrielFlorezG