Adidas, Vélez y Bosi lideraron el negocio del calzado en 2018

En 2018, el mercado de calzado en el país movió $4,83 billones, lo cual representó un incremento en 42% si se compara con lo logrado en 2013 cuando este fue de $3,4 billones. Si bien este negocio ha crecido en monto comercializado, en unidades vendidas descendió en los últimos cinco años, según datos del proveedor de investigación de mercado, Euromonitor.



Así las cosas, en 2013 se vendieron 107,9 millones de pares de zapatos, cifra que para 2018 fue 29% menor al ser 76,8 millones. Es de resaltar que la categoría de calzado de Euromonitor abarca zapatos de vestir, zapatillas, botas y pantuflas para niños, mujeres y hombres.



Las marcas del top tres de este mercado el año pasado fueron Adidas con 6%, seguido por Vélez con 5,1% y Bosi con 3,4%. La cuarta y quinta posición las lograron Payless ShoeSource y Bata, respectivamente.



Según le comentó a Portafolio, Fabrizio Fiorillo, gerente de mercadeo de Cueros Vélez, actualmente el mercado de calzado para la compañía pesa 42% en el total de ventas. Asimismo, destacó el comportamiento de esta línea en junio, cuando crecieron 10% en las ventas, al compararlas con el mismo mes del año pasado.



Por su parte, Clemencia Vélez, gerente de Bosi, dijo que para ellos la línea de calzado significa un poco más de 75% en ventas totales y el porcentaje restante se reparte entre accesorios y marroquinería pequeña. Además, afirmó que en junio la venta de pares de zapatos para adultos creció 16%.



Vale mencionar que, en este mercado, cada vez es más común que se ajusten las “reglas” al momento de vestir, ya sea para ir a la oficina o cualquier otro escenario. En este aspecto, el calzado no se queda atrás. Para Andrea Olmos, psicóloga experta en moda, el uso de las zapatillas con prendas casuales “es una combinación que se ha quedado en nuestros closets porque facilitan la productividad y comodidad” en diferentes escenarios, incluso en el trabajo.



Para la experta, esto ha hecho que los tenis tengan mayor uso y que las marcas incorporen diseños más llamativos e innovadores para que puedan ser utilizados y combinados con otro tipo de prendas, incluso un poco más formales.



En este aspecto, Fiorillo dijo que la tendencia del consumidor se ha ido convirtiendo en algo más casual y entre sus factores principales para escoger el calzado prima la comodidad, razón por la que la compañía se enfoca constantemente en la innovación y el desarrollo de nuevos productos. “Estamos trabajando mucho en el tema del confort del producto, en nuevos estilos y diseños y, puntualmente, en el tema de experiencia en el punto de venta con la personalización del calzado”, agregó.



El directivo también dijo que hoy en día ya no hay una línea divisoria muy clara entre la manera de vestirse entre semana y la de fin de semana, sino que cada vez más estas resultan ser similares.



En este mismo aspecto, la directiva de Bosi afirmó que para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores, entre sus productos cuentan con la línea deportiva casual con propuestas innovadoras en horma, diseño y materiales con suelas extra livianas. “La participación dentro de todos los zapatos para hombre y dama en casual deportivo es cercano a 70%”, aseguró.



Para Luis Gustavo Flórez, presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), actualmente la estructura del negocio de calzado ha venido cambiando al no haber tanta presencia del segmento formal, sino más demanda por el casual y deportivo donde las marcas internacionales suelen tener buena participación de mercado.



Sin embargo, con base en lo anterior, Flórez destacó que la mayor solicitud de calzado casual deportivo, puede ser una buena oportunidad para que la industria nacional desarrolle más productos y diversifique su producción tradicional y mire hacia ese segmento en una forma más especializada.



De otro lado, cabe mencionar que de acuerdo con proyecciones de Euromonitor, el mercado de calzado movería $6 billones al 2023, esto significaría un crecimiento de 25% comparado con el dato de 2018 ($4,8 billones). En unidades comercializadas estas serían 85,5 millones en los próximos cinco años, es decir, 11,3% más que lo vendido en 2018.



ASÍ ESTÁN LAS EXPORTACIONES



De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en los cuatro primeros meses de este año, el total general de las ventas de calzado al exterior fueron de US$9,3 millones, cifra que presentó variación de 3,3% comparado con el mismo periodo de 2018 cuando fueron US$9,05 millones.



Para Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, el país “cuenta con una industria de calzado tecnificada y con trayectoria, generadora de empleo con mano de obra especializada, amplia capacidad de producción y valor agregado. Así es reconocida en los mercados internacionales, en donde hay grandes oportunidades de exportación”.



Por último, vale resaltar que los tres países a los que más se ha exportado calzado entre enero y abril de este año, según el Dane, son Ecuador, Estados Unidos y Panamá, que entre ellos suman US$5,4 millones.



Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com