Alejandro Gaviria, nuevo rector de la Universidad de los Andes

Alejandro Gaviria Uribe se convierte en el rector número 23 de la Universidad de Los Andes. Su designación la anunció ayer el Consejo Superior de esa institución, tras una votación que incluyó como candidatos a otros dos reconocidos economistas: Ana María Ibáñez y el exministro Mauricio Cárdenas.



Gaviria asumirá la rectoría por un periodo inicial de cuatro años. Sucederá a Pablo Navas quien estuvo 8 años .

“Muchas gracias a todos por los mensajes. Los agradezco y aprecio. Espero aportarles a @uniandes, la educación superior y el país. Siempre he sido un optimista sobre el papel de la educación y las ideas en la transformación de la sociedad”, expresó ayer en su cuenta de Twitter, una vez se oficializó su designación.



Luego, en un video que difundió por las redes, agradeció a alumnos, profesores y directivos la confianza, y explicó que tiene una visión de la Universidad que irá perfeccionando con el tiempo.



Dijo que imagina una institución más diversa socioeconómicamente y plural, donde quepan todas las ideas y donde exista un diálogo permanente sobre las diferentes visiones del cambio social.



“Una universidad donde se puedan pronunciar las verdades incómodas, donde la sociedad se pueda mirar en el espejo de sus propias faltas y que combata la sobresimplificación del mundo y el anti-intelectualismo que hoy en día parece estar de moda”.



Recogiendo el legado de los fundadores, dijo que aspira a recoger lo mejor de la ciencia, las artes y la cultura y ponerlo al servicio de los problemas cotidianos, y de mediano y largo plazo. En el fondo, añadió, su objetivo será apuntar a una institución humanista.



TRAYECTORIA



El nuevo rector se venía desempeñando como Director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina.



Es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de California en San Diego.



Igualmente, es catedrático asociado de los Andes.



Durante una parte de la administración del presidente Juan Manuel Santos, fue Ministro de Salud y Protección Social.



Antes, entre 2006 y 2012, también fue decano de la Facultad de Economía de Los Andes.

Como Ministro, tres hechos destaca de su gestión, que aún son polémicos: bajar los precios de los medicamentos, permitir la eutanasia y suspender las fumigaciones con glifosato.



Alejandro Gaviria también fue subdirector de Planeación Nacional y de Fedesarrollo. Además, ha sido investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Federación Nacional de Cafeteros y consultor del Banco Mundial.



Igualmente, tiene trayectoria en el campo académico como investigador y profesor. Ha sido catedrático en las universidades de Los Andes, Rosario, Javeriana, Nacional de Colombia y California.



En el 2005 recibió la Medalla Juan Luis Londoño. En el 2009, el premio de periodismo Simón Bolívar al mejor artículo de opinión y, hace nueve años Portafolio lo premió como el mejor profesor de economía y administración del país.



El año pasado, recibió la Orden de Boyacá, máxima condecoración que el gobierno colombiano concede a los nacionales destacados por sus servicios al país.



AL LADO DEL DEBATE Y LAS REFLEXIONES



Entre sus publicaciones se destacan entre otras, el libro del Banco Interamericano de Desarrollo “Asalto al desarrollo: violencia en América Latina”, junto con Juan Luis Londoño y Rodrigo Guerrero.



También es autor de “Los que suben y los que bajan: educación y movilidad social en Colombia” y de “Who’s In and Who’s Out: Social Exclusion in Latin America” con Jere R. Behrman y Miguel Szekely editores.



Además de la cercanía con la Universidad de los Andes, sus kilates como intelectual, amante de la filosofía, la literatura y la lingüística, fue un factor que inclinó la balanza hacia el exministro para ser seleccionado como nuevo rector de la institución.



Incluso, eso se lo han reconocido en el país con las reflexiones que ha hecho en los últimos años sobre asuntos personales y temas que se discuten a nivel global.



Entre ellas, están las que compartió tras enfrentar un cáncer, ya superado. Las lecciones de esa etapa de su vida y lo que representó lo plasmó en “Hoy es siempre todavía”.



Su última publicación es “Siquiera tenemos las palabras”, uno de los más vendidos en los últimos meses.



Allí, aborda temáticas diversas como las dificultades de los cambios sociales, la imposibilidad de la felicidad, el cambio climático y las tensiones entre derechos humanos y sostenibilidad entre otros temas que hoy son motivo de constante discusión en el mundo.



Así, motivado por el optimismo, el debate y la generación de ideas desde la educación, Alejandro Gaviria asume el reto de llevar las riendas y el crecimiento de una de las más prestigiosas universidades de Colombia.