‘Aliados de EE. UU. y España traerán más inversión’: Silk 

Archivo particular

En alianza con firmas pares, Silk Banca de Inversión promueve hoy la llegada de capital extranjero al país en agroindustria, comidas rápidas, salud y educación, principalmente.



Su fundadora y presidenta, Martha Juliana Silva, explicó que las alianzas son importantes para que en el exterior se identifiquen oportunidades en firmas colombianas atractivas.



Al referirse a los aliados, destaca lo hecho con CNS Global Advisors. Su CEO es Francisco Sánchez, quien fue subsecretario de comercio de la administración Obama.



“Trabajamos para poder traer al país inversión asiática. Ya se ha hecho en energía y puertos en Panamá y ahora estamos mirando alternativas en Colombia para lograr traer ese tipo de recursos”, dijo.



(‘Tengo inversionistas haciendo fila para entrar a Colombia’).



“Tenemos algunos proyectos. En estos momentos estamos levantando recursos concretos para un proyecto agroquímico en la zona norte del país y la estructura está lista para construir la planta. Por ahora vamos en unos US$160 millones para este desarrollo que también puede tener participación americana”, agregó.



Silva señaló que la segunda alianza es con la firma de banca de inversión Equipo Económico. Su CEO es Ricardo Martínez, exministro de Hacienda de ese país. “Estamos trabajando en proyectos de salud. Hay varias clínicas que quieren venderse y hay empresas españolas interesadas. Es un sector con grandes oportunidades”, destacó.



También indicó que otro plan de negocio interesante se relaciona con un grupo filipino atraído por el mercado local de las comidas rápidas, una actividad interesante por la dinámica de consumo.



A su vez, precisó, en España existen proyectos en la actividad inmobiliaria que se están ofreciendo a inversionistas colombianos.



Como otro foco de crecimiento de sus negocios, Silk Banca de Inversión también construye su propio fondo interesado en fortalecer y gestionar empresas nacionales para internacionalizarse.



“En este momento, estamos ubicando empresas que vendan entre $10.000 millones y $30.000 millones para gestionarlas, hacerlas crecer y luego venderlas en unos cuatro años a interesados en el exterior”, explicó a Portafolio Martha Juliana Silva. Para la empresaria, un mensaje importante es que el país sigue en un proceso de atraer inversión.



La más reciente operación exitosa que cerró la firma fue el ingreso de H.I.G. Capital a la tecnológica colombiana Digital Ware, destaca la ejecutiva.



A su juicio, el interés por el país tiene dos variables. Una es que tiene 45 millones de habitantes y eso es importante para cualquier empresa en términos de consumo. La otra ventaja, consideró, es que la mitad de la población es menor de 35 años.



“Las bancas de inversión tenemos que ser capaces de promover dentro de las empresas pequeñas y medianas de Colombia, la posibilidad de que tengan un inversionista más sofisticado para que puedan crecer más rápidamente y dar un salto, eventualmente, para lograr que en unos cuatro o cinco años sean compradas por fondos en el exterior. Hoy en día es no es fácil”.



EN EDUCACIÓN



Otro tema en el que trabaja Silk Banca de Inversión es la formación de un fondo de capital privado o de una estructura fiduciaria que permita conseguir recursos para poder aumentar la cobertura de crédito para la educación superior en Colombia. Para Silva, si bien hoy el Icetex hace una labora favorable para los estratos del 1 al 3, todavía una porción importante de la población estudiantil no accede a las instituciones por falta de recursos.



Este fondo se propone permitir la financiación durante el tiempo que dure la carrera, para que se pueda pagar mensualmente como en la secundaria y a largo plazo. Para consolidarlo es necesario el concurso del Gobierno y la banca multilateral, y la meta es que el plan piloto esté listo el año entrante. “Este crédito no se puede mirar como un crédito de consumo, sino como una inversión en educación”, dijo la ejecutiva.