Americana de Colchones entra a la financiación

La compañía Americana de Colchones abrió una línea de financiación con el fin de ampliar las posibilidades de acceso a sus productos para el descanso. Para prestar este servicio, la empresa cuenta con Americana Crédito y con varios operadores financieros.



“Este sistema de pago a plazos abre la posibilidad de que la gente pueda tener acceso a nuestro portafolio y así aumentar las ventas de artículos que pueden superar los dos millones de pesos”, explicó Armando Caycedo, gerente general de Americana de Colchones.



Lo que se ha detectado es que los clientes muestran interés por hacer una inversión a todo lo relacionado con el descanso y han encontrado en el pago a cuotas una solución ante la falta de posibilidades para hacer un solo desembolso.



Justamente, para la Feria del Hogar que será del 15 de agosto al 15 de septiembre, lanzará una oferta de crédito a cero interés, anunció. En ese evento, la marca también se lanza ‘al ruedo’ con una portafolio completamente nuevo.



Eso implicó una renovación de la proveeduría de materias primas, así como la reconversión y actualización de la fábrica que tiene en el norte de Bogotá.



Explicó que, dentro de esa política de innovación y diferenciación, la mayor novedad será la presentación de un tipo de colchón con zonificación que no existe en Colombia.

“Esperamos que este nuevo producto revolucione la forma de descansar de los colombianos”, indicó el empresario.



Al explicar sobre la novedad, señaló que por lo general cuando se habla de la tecnología en los colchones se hace referencias a los resortes que no transmiten el movimiento. “Aquí tenemos esa tecnología, pero en cinco zonas, de manera que a lo largo del cuerpo donde hay más puntos de presión se va a notar el alivio”, comentó Caycedo.



Agregó que, tanto las espumas como las telas, tienen tratamientos antialérgicos con una novedad: unas cápsulas que de noche se activan para eliminar los ácaros. Por su parte, las espumas son termoreguladas, lo que permite una temperatura ideal para dormir. A lo anterior, resalta que la “Línea Top” está hecha con componente naturales.



Estos productos pueden ser del orden de los cinco millones de pesos. El directivo dijo que otra estrategia que ha funcionado para el crecimiento del negocio, es la oferta de una solución integral que garantiza y privilegia el descanso y, de una vez, ofrece lo último en decoración para la habitación.



Por lo general, dijo, el cliente está acostumbrado a comprar primero los muebles y deja en segundo plano el colchón y aquí la oferta es al contrario. “Ahí hemos logrado hacer una revolución en el negocio de manera que se pueda generar opciones para hacerlo crecer”, comentó Armando Caycedo.



La oferta no solo abarca las necesidades de descanso para adultos, sino que Americana tiene una línea especial para bebés y niños que también ha tenido respuesta favorable de los consumidores.



“La línea de bebé, especialmente, nos ha permitido diferenciarnos en el negocio porque uno de los temas que la gente más consulta tiene que ver con las mejores condiciones para que los recién nacidos y los niños duerman bien”, señaló Caycedo, quien dijo que este segmento de clientes también tendrá espacio en cerca de 500 metros cuadrados de exhibición que prepara la marca en la Feria.



Este evento es uno de los más importantes en la agenda comercial de Americana de Colchones. En esta ocasión su participación se da en el marco de un buen desempeño de los negocios a lo largo del año.



“Hemos hechos reestructuración de puntos y hemos abierto más”, señaló.

La otra semana empezará a operar un punto en Medellín, en la Central Mayorista, y abrió otro en la calle 109 con 19, en Bogotá.



Igualmente, inauguró un establecimiento en Manizales. Además, está a la espera de abrir otro punto en la capital antioqueña, de manera que pueda terminar el año con 48 locales.



“Lo importante es que con los mismos puntos de venta, hemos logrado incrementar el ejercicio, tanto en pesos como en unidades, este año”, explicó el directivo.

Hasta este momento el aumento llega a 18%, muy por encima de lo que crece la categoría.



El empresario no descarta que algo más de ese porcentaje de incremento en los negocios se pueda registrar al cierre del 2019. Destacó cómo en tiendas por departamento como Falabella, la marca ha tenido un desarrollo que califica como sorprendente.



“En términos generales, este año ha sido muy favorable para Americana de Colchones y esperamos rematarlo de la misma manera”, afirmó el directivo. En el 2018, la compañía alcanzó ventas por $45.000 millones, lo que significó un crecimiento cercano a 7% frente a igual período del año pasado.