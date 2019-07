Amerisur pone en vitrina negocio y activos locales

En las próximas semanas o días un movimiento empresarial de magnitud sacudirá a la industria petrolera en Colombia. La multinacional británica Amerisur Resources anunciaría su decisión de poner en vitrina el negocio y activos con los que opera en el territorio nacional.



A través de un comunicado, la petrolera, con sede en Londres, le informó a sus inversionistas y accionistas el pasado viernes que tomó la decisión, no solo por el interés que han mostrado otras empresas del sector por hacerse con su operación en el país, sino por la reactivación hidrocarburífera en el territorio nacional.



“Tras la recepción de intereses en la Compañía (Amerisur Resources) y sus activos de otros participantes de la industria, y en vista del alto nivel de actividad reciente en el sector de exploración y producción (E&P) en Colombia, ha decidido realizar una revisión formal de las diversas opciones estratégicas disponibles para la compañía para maximizar el valor para los accionistas”, resaltó la empresa petrolera británica en el documento.



A renglón seguido, la citada compañía hidrocarburífera precisó que “estas opciones incluyen, pero no se limitan a, la venta potencial de la compañía a través del inicio de un ‘proceso de ventas formal’ según lo establecido por el Código de la Ciudad en Adquisiciones y Fusiones (el “Código”) o la venta o venta de productos, de uno o más de los activos de la compañía”.



Así mismo, en el comunicado que se publicó la semana pasada, Amerisur Resources señala que al momento de hacer el citado anuncio, ha recibido una propuesta no vinculante con respecto a una posible oferta, y varias otras propuestas indicativas con respecto a la venta de sus activos en Colombia.



CABEZAS EN EL PROCESO



En el documento, la petrolera anunció la designación dos bancas de inversión que supervisará la operación. “La Junta ha nombrado a BMO Capital Markets como su asesor financiero con respecto al proceso formal de ventas y como asesor financiero independiente a los efectos de la Regla 3 del Código. Además, Stifel Nicolaus Europe Limited ha sido nombrado asesor financiero conjunto de la compañía”, señaló la empresa en la nota.



De igual manera, dejó en claro la citada petrolera que las compañías o inversinistas con un posible interés en hacer una propuesta deben comunicarse con BMO Capital Markets para manifestar su oferta.



Y la firma subrayó que cualquier empresa que desee participar en el proceso de venta formal deberá celebrar un acuerdo de “no divulgación” con Amerisur “en términos razonables satisfactorios para la junta y en los mismos términos, en todos los aspectos importantes, como otras partes interesadas antes de que se les permita participar en el proceso”.



Tras la ejecución de dicho acuerdo, Amerisur afirmó también que tiene la intención de proporcionar a las partes interesadas información sobre el negocio y los activos, especialmente con énfasis en la operación de Colombia, luego de lo cual, se invitará a los interesados a presentar las ofertas correspondientes.



“La junta se reserva el derecho de alterar cualquier aspecto del proceso como se describe anteriormente o de finalizarlo en cualquier momento, y hará más anuncios cuando sea apropiado. También se reserva el derecho de rechazar cualquier enfoque o terminar las conversaciones con cualquier parte interesada o participante en cualquier momento”, subrayó Amerisur Resources.



OPERACIÓN EN COLOMBIA



En Latinoamérica, la operación de Amerisur Resources se desarrolla en dos países: Colombia y Paraguay.



Además de las tareas de exploración y producción en bloques onshore para ambas naciones, en el país posee un 100% en la participación del Oleoducto Binacional Amerisur (OBA).



La petrolera británica ha creado una amplia y diversa cartera de activos de exploración y producción en Colombia a través de adquisiciones de bajo costo y valor agregado, consolidando su posición en torno al oleoducto OBA.



“Tiene una posición de alto impacto en la superficie con Oxy y otros socios en la cuenca Putumayo de Colombia, un área poco explorada con un importante potencial de campo. También tiene una posición estratégica con ONGC en la cuenca Llanos a través del bloque CPO-5 que contiene los descubrimientos Mariposa e Indico”, describe la petrolera en su portal.



De concretarse la transacción, la empresa petrolera que llegaría a quedarse con la operación de Amerisur Resources en Colombia tendría un grupo de activos localizados estratégicamente alrededor del oleoduto OBA, por donde sacaría el crudo de los campos a un menor costo. Así mismo, tendría a su cargo el desarrollo de 12 bloques ubicados en el departamento del Putumayo, los cuales en conjunto cubren una superficie de 1.022.726 hectáreas brutas.



El campo más representativo de la petrolera británica en Colombia es el bloque Platanillo, también localizado en el departamento de Putumayo. Allí, su operación es del 100% con un bajo costo.



La producción total del citado campo en el 2018 fue de 1,61 millones de barriles (MMBO). Y el enfoque de la compañía es mantener la extracción entre 3.000 y 4.000 barriles por día.



Al 31 de diciembre de 2018, el bloque Platanillo tenía reservas de campo 2P de 17,5 MMBO.



OPERACIÓN DE SU OLEODUCTO



Amerisur Resources es 100% propietario y operador del oleoducto OBA, una pieza clave de infraestructura estratégica de exportación transfronteriza que les permite ofrecer márgenes operativos en sus tareas de transporte.



El gasoducto es la primera pieza de infraestructura bilateral de propiedad privada entre Colombia y Ecuador, y proporciona una ruta confiable y de bajo costo hacia la comercialización para respaldar el crecimiento futuro.



El oleoducto de interconexión OBA conecta la producción del campo Platanillo bajo el río Putumayo con la infraestructura del ducto Victor Hugo Ruales en Ecuador. El rendimiento de OBA en el 2018 promedió 4.113 barriles por día (bopd).