Azulu: con producción local se proyecta afuera

La marca de ropa Azulu avanza en su estrategia de ganar mayor posicionamiento internacional con prendas exclusivas hechas en Colombia.



Con una historia de 30 años, la firma tiene detrás como soporte al Grupo Texsal, que también es propietario de las tiendas St. Dom, y de AZ Accessories, que hasta hace poco se conocían también como Azulu.

Los empresarios Alex Srour, CEO de Azulu y St. Dom. así como la directora creativa y diseñadora de ambas marcas, Maya Memovic, dicen que la consolidación internacional es un objetivo central para crecer.



Para ello, se ha concentrado en la diferenciación, con una oferta de colecciones por temporadas, y por encargo, a grandes cadenas y tiendas de reconocimiento en el exterior, explica Maya Memovic. Igualmente, como novedad, incursionó en vestidos de baño.



De hecho, la estrategia está basada en la garantía de calidad y en diseños novedosos que tengan la identidad de la marca. Con el fin de asegurar esas condicionales, Azulu ha dado un vuelco a su trabajo de producción y ha decidido concentrarlo en Bogotá.



“Aunque la marca siempre ha diseñado y desarrollado sus colecciones desde Colombia, sólo desde hace dos temporadas pasó de confeccionar en fábricas en Asia a concentrar el 100% de todos su procesos en Colombia. Paso a paso se ha formado y consolidado un grupo de colaboradores y talleres para garantizar la calidad y detalle que exigen los mercados en los que se está desarrollando su expansión”, señalan los empresarios.



Sus prendas se promueven y comercializan en ferias de New York, Paris y Miami y están en vitrinas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Dubai, Kuwait, España, Italia, Brasil y Egipto.



Tiendas de renombre como Saks, Fifth Avenue, Harvey Nichols y Luisa Via Roma son algunas que exhiben prendas Azulu. Las ventas en el exterior son el 40% del total de la marca.



Hoy tiene 7 puntos en Colombia: dos en Cartagena, uno en Cali, dos en San Andrés y dos en Bogotá. Y en ciudades intermedias se promociona en tiendas multimarca. Su más reciente apertura fue hace un mes en La Serrezuela, el centro antiguo de Cartagena con un Flagsship Store de 250 metros cuadrados.