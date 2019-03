Barack Obama, conferencista de lujo en el Congreso Exma Colombia

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama será uno de los invitados de lujo del Congreso Exma Colombia, especializado en mercadeo, que se desarrollará en Bogotá el 27 y 28 de mayo en el Movistar arena.

Junto con Obama, llegarán a la capital el país 60 líderes mundiales para hablar de las tendencias, transformación digital, estrategia y nuevos modelos de negocio. El espacio liderado por el expresidente estadounidense se denomina “A conversation with President Barack Obama”, y con quien se debatirá acerca de estrategias de influencia de auge en esta época.



“Lo que queremos es promover una Latinoamérica más creativa y más dinámica. Esto asegurará que los países incrementen su crecimiento con fuentes no tradicionales como la creatividad, la innovación y el pensamiento no tradicional, herramientas clave, ya que en EXMA el marketing es todo”, aseguraron Fernando Anzures, fundador de EXMA; y Ricardo Leyva, fundador de Sistole y nuevo socio en EXMA Colombia y EXMA Miami.





Este año, por primera vez en la región, se reúnen en un mismo lugar todos los líderes decisores de las empresas, agencias, emprendedores, inversionistas desde CEOs, ejecutivos C-Level, líderes de marketing, innovación, nuevos negocios y ventas.



“En años anteriores, EXMA ha contado con grandes referentes del mundo de los negocios, tales como el fundador de Netflix, el vicepresidente de marketing de Alibaba o el fundador de Waze, entre muchos otros; por eso EXMA se trata de la democratización del marketing como pilar para transformar el mundo de los negocios, para revolucionar la educación de Colombia y del mundo en general”, concluyen sus organizadores.