Bendita Panela: el servicio nace del corazón

Carolina González Colmenares, ingeniera industrial y gastrónoma quería ‘tomarse’ el mundo donde pudiera desarrollar sus dos carreras, principalmente porque se dio cuenta de algo que no le gusta: los colombianos no creen en sus productos. La empresa nació con el compromiso de cambiar esa realidad.

Pero, ¿qué es?



Aguapanela en botella sin conservantes; nuestra bebida ancestral con una imagen moderna que busca despertar el orgullo de los colombianos por lo nuestro.



¿Cómo nació?



En 2016 hicimos un experimento con un amigo. Preparamos 1.000 botellas para un restaurante en Estéreo Picnic. ¡Fue un éxito rotundo! Ahí me di cuenta del inmenso potencial de esta bebida y de cómo se estaba desaprovechando.



¿Por qué el nombre?



Es bendita pa’ todo: Para la gripa, el cansancio, refresca e incluso sirve para aliviar corazones rotos.



Convencida de sus clientes: “Siempre que puedo elijo comer donde ellos. Me gusta verles la cara de sorpresa y demostrarles que creemos en ellos y en su propuesta de valor. Los mejores actos de servicio al cliente no salen de un manual o de una política: ¡nacen del corazón!”.



“Vivimos pensando que somos los protagonistas de la vida. La verdad es que, si haces que se trate de tu cliente, él hará que se trate de ti”, asegura.



Hay una persona específicamente encargada de establecer contacto con todos los clientes para preguntarles cómo se han sentido y cuál es la percepción del producto; información que se utiliza como insumo para poner a disposición de un conjunto de estrategias y desplegar acciones, siempre para mejorar.



Su propósito…



En Colombia tenemos todo para ser grandes, lo único que nos falta es comernos el cuento. Genuinamente creo que el mundo sería mejor si todos los colombianos estuviéramos orgullosos de los que somos.



En Facebook están como bendita panela, pero si usted coloca aguapanela le saldrá de primero, en Instagram son @benditapanelaco, la página www.benditapanela.com y línea directa en el 301 747 47 97.



Enseñanzas para alta gerencia

Algo que nunca aparece en las teorías de negocios: el minimalismo. Con Bendita Panela he aprendido a agudizar mi criterio para detectar qué es lo que agrega valor y enfocar los recursos de la empresa en eso.



Diferenciador



El por qué lo hacemos. Nuestro ideal: ¡Queremos que cada colombiano se sienta orgulloso de lo que es! Estamos obsesionados y no vamos a descansar hasta lograrlo. Cuando hablas con alguien de Bendita Panela sientes esa pasión, eso nos hace diferentes.



¿Cómo se proyecta?



Quiero que en cada restaurante de Colombia haya una nevera de Bendita Panela. Pero en cinco años tener presencia en las principales ciudades del país.



El reto…



Oigo: “por qué pagaría $5.000 por una botella de aguapanela si la puedo preparar”. Pero compran una de agua al mismo precio sin quejarse. La panela está un 30% más cara que el azúcar. ¡Es mejor negocio comprar aguapanela! Todavía no se percibe así. El reto es quitarnos la idea de que nuestros productos son de pobre y no merecen que se pague un buen precio por ellos.



Propuesta de valor…



Somos una alternativa diferente y natural. Además, al comprar Bendita Panela apoyas la industria de la que dependen 350.000 personas en el país.



Un día de Carolina se compone de dos tazas de té verde en ayunas, 20 minutos de ejercicio y, “me pregunto las tres actividades que puedo hacer hoy, las que más me acercan a mis objetivos. Las anoto e intento hacerlas antes del mediodía”.



El primer año experimentar, equivocarse y volver a intentarlo. Sin embargo, el éxito se lo debe al Consejo de Expertos que desinteresadamente le apoya.



No se cambia vida por dinero



Queremos que laborar en Bendita Panela sea un paso acertado para la realización de las metas de nuestros colaboradores. Cuando alguien llega al equipo tratamos de alinear objetivos de trabajo con aspiraciones personales. Requisito: tener sueños y no dejar de perseguirlos.



¿Proyectos?



Si tengo que poner al mundo a tomar aguapanela para sentirnos orgullosos de nuestros productos: ¡lo hago! Por el momento seguir creciendo localmente, si se da la oportunidad de abrir fronteras, bienvenida.



Joven, aguerrida, emprendedora, alegre, pujante, lo refleja en una frase: “Siempre doy todo de mí. Lo único que no quiero en la vida es terminar diciendo ‘pude haberlo hecho mejor’”.



Como el ideal de Bendita Panela, también ella se quiere sentir orgullosa de lo que es. “Eso me lleva a levantarme cada mañana y meterle el hombro a lo que se venga”.



Papelón, chancaca, raspadura, chala, piloncillo, panetela, empanizao, nombres con los que se conoce la panela América. Pero el significado más categórico, no aparece en el diccionario, y es de su autoría:“Panela es la energía con la que los colombianos hemos construido nuestro hermoso país. Si tuviera que elegir una palabra, para mí significa, principalmente: Familia”.