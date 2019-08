Blind completará 15 tiendas en operación

La cadena de cuidado y belleza Blind, con dos años de operaciones, completará 15 puntos en el país.



Del total, dos abrieron este año en los centros comerciales Gran Estación y Santa Fe, para finales de agosto próximo abrirá en el centro comercial Unicentro y luego se propone inaugurar el cuarto, ya sea en la capital colombiana o en Medellín.



Así lo explica Adriana Ochoa, gerente general de Prosalon, firma dueña de la cadena que ya tiene presencia en 7 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga.



La directiva comenta que para el 2020 está prevista la inauguración de 5 a 6 nuevos locales. Y si bien cree que aún falta por hacer en materia de expansión en grandes capitales, están identificadas oportunidades en ciudades intermedias como Montería, Valledupar y Santa Marta.



La cadena cerrará el año con ventas por $33.000 millones, gracias a la expansión, luego de que los ingresos del 2018 llegaran a $17.000 millones.



Prosalon, compañía colombiana que lleva cinco años de operaciones, se considera líder del mercado de ‘retail’ de belleza del país, con 145 tiendas en total, las cuales abarcan los locales de Blind –considerado formato de lujo– y Cromantic, que opera bajo el concepto ‘masstige’.



Prosalon, con 750 empleados, espera ventas totales de $135.000 millones al cierre de este año, lo que representará un 50% de crecimiento frente al año anterior.

Para Adriana Ochoa, el secreto de Blind y la aceptación de la cadena en el mercado se basa en que transmite a sus clientes una “experiencia hedonista y placentera”.



La idea es que el consumidor se acerque al punto de venta y conozca las opciones relacionadas con lo que está buscando, con la asesoría de personas especializadas en estos productos de cuidado y belleza, y conocedoras sobre el uso y las tendencias alrededor del portafolio.



Blind atiende en cuatro categorías: perfumería, tratamiento, maquillaje y capilar. A esto, agrega la ejecutiva, se une a una oferta de productos exclusivos, con la participación de las grandes marcas que ya ven a Blind como plataforma clave en todos sus lanzamientos.



De hecho, para la inauguración de su tienda número 14, en Unicentro, tendrá varias novedades. Presentará productos exclusivos de perfumería de Chanel y Lancome, al tiempo que dará a conocer dos nuevos tratamientos de Estée Lauder y Clinique.



Igualmente, tienen prevista la incursión de dos reconocidas marcas de maquillaje a nivel global en su portafolio. Una de ellas, es Chanel, según reveló Ochoa.

Hoy, tiene en su propuesta de valor a Mario Badescu, Kinmen, Make up Eraser, Beauty Blender y Foreo, el dispositivo que limpia e hidrata la piel.



“Son marcas que realmente le permiten a la gente entrar a este segmento y mantenerse en tendencia”, anota.



Ochoa dice que Blind ha crecido porque se ha preocupado por responder a un mercado que cada vez se interesa invertir en el cuidado y la belleza. En ese sentido, explica la importancia de una oferta que incluye “cremas con bloqueador, productos libres de sal, libres de parabenos y que no hayan sido testeados en animales”.



Sostiene que el otro diferencial frente a los competidores es que las asesoras le permiten al consumidor probar y ensayar cada uno los productos y no quedarse con una sola marca.



Se evita que el cliente se limite por una compra transaccional, que es lo que tradicionalmente ocurre en la venta de este tipo de productos. De hecho, asegura, la comunicación y la cercanía con los clientes, que no distingue género, resultan fundamentales.