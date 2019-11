Bogotá tiene la calle comercial con el arriendo más caro del país

La Zona Rosa de Bogotá ocupa el puesto 16 entre los lugares con el alquiler por metro cuadrado más costosos de América, solo es superados por avenidas reconocidas en ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, según el informe Main Streets Across The World 2019, realizado por Cushman & Wakefield.



Aunque el sector es superado por calles como Upper 5th Avenue, Rodeo Drive o Union Square, los locales de mayor precio en el continente, están en la exclusiva zona bogotana que tuvo el mayor aumento de precios, comparado con el 2018.



Los precios para arrendar un local crecieron en un 62,5%, llegando a un promedio máximo de 330.000 pesos por metro cuadrado, el precio final depende de las remodelaciones, terminaciones y antigüedad del inmueble.



La Zona Rosa está ubicada en barrios como Chicó y La Cabrera, considerados los más costosos no solo de Bogotá, sino de Latinoamérica, y se caracteriza por su alto tráfico, presencia de marcas mundiales de lujo, así como de centros comerciales equidistantes como Andino, El Retiro o Atlantis, permitiendo una oferta mixta de retail, oficinas, residencias, hoteles, entretenimiento, lugares de fiesta y hasta instituciones educativas, de la que deriva su alto potencial comercial.



Juan Carlos Delgado, country manager de Cushman & Wakefield, señala que “esta zona representa uno de los puntos más atractivos para los inversionistas y comerciantes de tiendas de moda y accesorios, donde se puede ver una gran afluencia de turistas internacionales, así como de aquellos profesionales con contrato en empresas internacionales que devengan en dólares y para quienes la oferta resulta cercana y atractiva”.



Cushman & Wakefield, también realizo un estudio de retail enfocado en la capital de Colombia, donde además de la Zona Rosa, El Nogal y la Carrera 11, encabezan el ‘top 3’ de las calles con los arriendos más costosos en Bogotá.



El segundo puesto lo ocupa la zona de El Nogal, la Calle 79 con Carrera 9ª, donde el precio promedio máximo de arrendamiento por metro cuadrado es de 210.000 pesos, y cuya característica relevante es la presencia de tiendas boutique de reconocidos diseñadores y otros en ascenso, galerías de arte y anticuarios.



Este un espacio de casas antiguas, pero remodeladas, con amplios jardines y diseños de interiores acordes a los almacenes de moda o cafés, pues permiten crear una experiencia de compra distinta.



En el ranking, el tercer puesto lo ocupa la zona de la Carrera 11 entre Calles 79 y 99, convertida en una vitrina natural de lujo, con espacios peatonalizados para recorrer y con la presencia cercana de la cicloruta, cada vez más usada por usuarios corporativos comprometidos con la sostenibilidad.



El lugar se caracteriza por la presencia de boutiques, platerías y autos de alta gama, que le dan valor agregado a la oferta del sector y donde el costo del arriendo máximo es de 195.000 pesos por metro cuadrado.



Otras locales que superan los 100.000 pesos por metro cuadrado para arrendar en Bogotá están ubicados en la Avenida 19 y en la calle 122.



Andrea Duque, gerente de Market Research de Cushman & Wakefield concluye que “el sector de retail sigue avanzando y estas calles son solo un reflejo de lo atractivo que resulta para las marcas internacionales, venir al país. Vemos el éxito de marcas como Dollar City y Miniso, que responde a un mercado atractivo donde hay espacio para que diferentes categorías puedan establecer su negocio”.



ARRIENDOS MÁS CAROS



El sector comercial con los arriendos más caros del mundo, tanto en 2018 como en 2019, está ubicado en Hong Kong y es la calle Causeway Bay con precios que pueden superar los 8.000.000 de pesos por metro cuadrado para arrendar, según el informe Main Streets Across The World 2019, realizado por Cushman & Wakefield.



Lo sigue la Upper 5th Avenue, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, y cuyos locales manejan precios para alquiler cercanos a los 6.700.000 de pesos por metro cuadrado. El tercer puesto lo ocupa New Bond Street, en Londres, Inglaterra, y sus precios son cercanos a los 5.000.000 de pesos por metro cuadrado.