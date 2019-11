‘Boom’ de fusiones y compras en el sector tecnología en Colombia

La consolidación de ‘startups’ o compañías digitales locales con potencial, no solo en Colombia sino fuera de esta, ha hecho que los inversionistas pongan su atención en el país, impactando de gran manera el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en las nuevas industrias.



(Colombia sube en ránking de fusiones y adquisiciones).

Hasta el 31 de octubre de este año, en total de M&A se han registrado 167 operaciones por un importe de US$7.897 millones. Si estos datos se comparan con el mismo periodo del año pasado, su crecimiento ha sido de 23% y 203%, respectivamente, según Transactional Track Record (TTR).



SECTORES MÁS ACTIVOS



Si la información se desglosa por subsectores, entre los cuatro más activos por número de transacciones en el país, el sector financiero y de seguros sigue obteniendo la primera posición desde 2015. En lo corrido de 2019 se han registrado 31 operaciones en ese renglón.



En segunda posición está internet con 16, le sigue tecnología con 15 y agronegocios con 14. En este último se destacan las transacciones en la industria de cannabis medicinal.



Si bien la lista la lidera uno de los sectores tradicionales, las nuevas industrias están tomando protagonismo en fusiones y adquisiciones pues, el que mayor variación ha presentado es tecnología, con 150% respecto al mismo lapso de 2018. A este le sigue agronegocios con 133%, financiero y seguros con 48% e internet con 33%.



Al revisar el panorama en años anteriores, hace apenas cuatro años no aparecían en el radar tecnología, internet, ni agronegocios entre los cuatro más activos. Ya en 2016, emergió tecnología, en el cuarto lugar y en 2017 únicamente estuvo internet en la misma posición, en tanto que en 2018 ninguno de los tres subsectores nombrados apareció entre los más dinámicos.



ALGUNAS OPERACIONES



En el orden de los sectores que más crecen este año en el mercado de fusiones y adquisiciones locales según TTR, en tecnología se destaca el acuerdo de Jaime y Gabriel Gilinski para adquirir 50% de Publicaciones Semana y Proyectos Semana.



De acuerdo con información de TTR, esta operación se incluye en dicho sector porque el propósito del negocio es potenciar el formato digital en los contenidos de Semana, para lo que se habría incluido dentro del mismo firmas tecnológicas que apoyen el proceso.



Otro destacado en tecnología fue el acuerdo de Avianca Holdings para vender su 50% en Avianca - CAE Flight Training (ACFT) a CAE International Holdings, quien ya tenía el otro 50%.



(Colombia, en el radar de inversionistas ante posibles fusiones y adquisiciones).



Este negocio se incluyó dentro del sector en mención porque Avianca - CAE Flight Training, basada en Bogotá, es un proveedor de servicios de entrenamiento en simulación de vuelos.



En el renglón de agronegocios, el segundo con mayor crecimiento este año (133%), se destaca la adquisición del 100% de One World Pharma Colombia de OWP Ventures, por parte de la estadounidense One World Pharma. La firma comprada es un productor de cannabis.



“El valor del acuerdo fue de US$86,85 millones, basado en el precio de las acciones de One World Pharma al momento del cierre”, según datos de TTR.



En el tercer renglón de mayor crecimiento está el financiero y de seguros (48%). Entre los destacados está la compra del BBVA Paraguay por parte del Banco GNB Paraguay, firma controlada por el Grupo Financiero Gilinski en Colombia. El negocio, que se conoció en agosto, es de US$270 millones.



En el cuarto sector de mayor dinamismo, internet, está la inversión de 1.000 millones de dólares del japonés Softbank en la colombiana Rappi. La transacción se completó en mayo de este año.



En este renglón también está la inversión de US$2,5 millones de Allvp y InQlab, a la startup colombiana Slang, que enseña inglés profesional y especializado con machine learning.



POTENCIAL DEL PAÍS



Para Marcela Chacón, representante de RBI para América Latina de TTR, “este crecimiento del mercado transaccional tecnológico colombiano se debe a que gran parte de las compañías colombianas del sector se encuentran en su fase inicial de vida empresarial, lo cual genera que sean necesarias diversas operaciones de ampliación de capital, ya sea para potenciar su crecimiento o iniciar nuevas fases de expansión”.



Por su parte, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, dijo que los inversionistas del sector TI y en general, “encuentran en el país un mercado atractivo, dinámico, con talento y creatividad, factores claves que han sido determinantes para la llegada de capital”.



Sobre la industria de cannabis medicinal, en repetidas ocasiones los empresarios del sector han manifestado que aspectos como los bajos costos de la mano de obra en Colombia, las condiciones climáticas del país y su ubicación estratégica en América Latina han hecho que inversionistas se fijen en el país. Sin embargo mencionan que la Nación podría perder su liderazgo si no acelera los procesos regulatorios y de trámites.



Valerie Cifuentes Martínez