Cerveza artesanal colombiana, entre las mejores del mundo

En la Sierra Nevada de Santa Marta, cuatro años atrás, nació Nevada Cervecería, la cual produce bebidas artesanales en la finca ‘La Victoria’, ubicada a las afueras del corregimiento de Minca, lugar en el que además se ofrecen recorridos guiados para turistas, curiosos o expertos en este tipo de cervezas.



Precisamente, una de las bebidas allí producidas es la única colombiana que se destaca entre el listado de las ‘10 mejores cervezas artesanales sin descubrir en todo el mundo’ de la revista estadounidense y especializada, Men’s Journal.

Según recomendaciones de Ray Daniels, experto en la industria de la cerveza artesanal y creador del programa de certificación Cicerone, que certifica y educa a profesionales de la bebida, la ‘Happy colibrí’ de Nevada Cervecería es una de las mejores del mundo.



Según resalta el experto en el artículo de Men’s Journal, “quedé impresionado con esta bebida (...) La base de la cerveza negra era perfectamente tostada y, con el chocolate, el sabor del café estaba muy bien equilibrado”. “Dejen en manos de Colombia agregar el café”, resaltó.



Entre los destinos con los que se codea Colombia en esta recomendación está Camboya, Botsuana, Taiwán, Australia, Jordania, Estados Unidos, Polonia, India y Dinamarca.



Según le explicó a Portafolio Lucas Echeverri, fundador de Nevada Cervecería, aparecer entre las mejores y recomendadas del mundo es sinónimo de que se están haciendo las cosas bien hechas y con calidad.



“Nuestra bebida es totalmente natural y está producida con agua de manantial de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el mundo, menos del 1% de las cervecerías hace sus productos con agua de estas fuentes naturales”, aseveró.



Echeverri dijo que sus cervezas fueron creadas para los consumidores que buscan la perfección en productos naturales, razón por la que sus bebidas se realizan “únicamente con agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. La espuma es creada por la levadura y no se somete a procesos de filtración o pasteurización” resaltó.



Referente al tiempo de maduración, el fundador de la cervecería dijo que oscila entre 30 y 35 días para cervezas tipo Ale, y entre 55 y 60 días para tipo Pilsen.



Echeverri aseguró que desde 2015 han venido creciendo a tasas superiores de 35% año tras año en la producción, pues pasaron de 8.000 litros en el año en mención a 50.000 litros durante el año pasado.



Actualmente, la compañía tiene cuatro cervezas en su portafolio, entre las que se encuentran Happy Tucán (ale roja tipo irlandés), Happy Nebbi (pils clásica dorada), Happy Coca (pale ale amarga) y Happy Colibrí (stout de café color oscuro), las cuales ya se comercializan en su lugar de origen, Santa Marta y también en Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Mompox, Bogotá y Medellín.



Entre las expectativas de la firma está que sus productos lleguen a todo el país. Además de ir captando mercado en las islas del Caribe.



Aunque en los planes de corto plazo de la firma no está sacar una nueva cerveza, Echeverri le contó a Portafolio que entre junio y julio tendrán una edición especial de la Happy Colibrí con no más de 200 botellas de 75 mililitros. “Desde enero tenemos parte de la producción de esta cerveza añejando en barriles de roble que tuvieron ron durante 18 años”, resaltó.



El fundador de la firma también explicó que debido a la buena acogida que han tenido en los últimos años, y sumado al reconocimiento que están logrando, se encuentran en proceso de capitalización para meterle inversión a la planta. “La estamos ampliando en 50% de la capacidad instalada”, dijo.



De otro lado, Echeverri aseguró que esperan incrementar las inversiones que han realizado desde sus inicios para seguir al ritmo de la demanda que están teniendo. El directivo también afirmó que en 2018 vendieron 150.000 cervezas, cifra que esperan ascienda a 300.000 este año.



Por su parte, Jonas Koghberger, maestro cervecero alemán y productor de Nevada Cervecería, dijo que el mercado de la cerveza colombiana artesanal se viene dando en pequeños pasos.



“En el país hay más de 200 cervecerías artesanales y de buena calidad. Esta industria también ha creado bares especializados que venden estas bebidas locales e importadas, lo cual permite que se vuelvan a poner los ojos en el país por estos productos y no por las drogas”, resaltó.



