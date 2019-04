Clonhadas renueva la imagen y tiene planes en el exterior

La marca de ropa para dormir Pijamas está en un plan de expansión y modernización de su imagen y sus tiendas, al tiempo que diseña un programa de internacionalización.



Fabián Benitez Camacho, director de producción de la compañía explica que a nivel interno la marca tiene el propósito de abrir entre 8 y 10 tiendas nuevas en zonas del país en donde falta presencia.

Ese es el caso de ciudades como Cali, Cartagena y Pasto.



Actualmente opera 28 puntos en el país que serán adaptados al nuevo diseño, de los cuales 20 son directos y 8 operan bajo la modalidad de franquicia.



En el actual plan de expansión se evalúa todavía cuáles se inaugurarán por franquicia.

Del total de establecimiento, 16 están en Bogotá. El resto, está en capitales como Bucaramanga, Villavicencio, Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales, Ibagué, Montería, y Tunja.



En el mercado interno,también alista todo lo necesario para abrir paso a su canal de comercio electrónico, gracias a una alianza con Davivienda, entidad que presta todo el soporte tecnológico para el montaje.



“Aspiramos que la plataforma esté lista antes de terminar este primer semestre”, comentó el ejecutivo.



A nivel internacional, se propone tomar desde Colombia el control de la tienda que está en manos de un tercero en ese mercado, al tiempo que se propone abrir en República Dominicana. “La experiencia nos ha mostrado que no todos operan las tiendas como nosotros esperamos y eso se refleja en los resultados”, dijo.



México y Estados Unidos son otros dos mercados atractivos para la empresa fundada hace 20 años en Bogotá. Según Benitez, hace cerca de tres años Clonhadas tuvo una tienda en Miami, pero la idea es retornar este año con un plan de negocios para llegar a ese país ‘con pie firme’, gracias al apoyo de Procolombia y la Cámara de Comercio de Bogotá.



El año pasado la empresa registró un crecimiento superior al 11%, en un escenario en el cual la confección local decreció, y para este año la proyección está entre 15 y 25%.



Fabián Benitez explica que si bien no hay cifras concretas sobre el segmento de ropa para dormir, se puede decir que la marca es el primer referente a nivel nacional. La fabrica está en Bogotá y un 65% por ciento se hace en los talleres propios. El resto se trabaja con satélites.



Uno de los diferenciadores de esta marca tiene que ver con el concepto de familia, referido a la oferta de un diseño en distintas tallas para todos sus integrantes.



“Enfocarnos en el concepto de familia nos ocupa en la producción conjunta en las referencias de mujer, hombre y niños, mientras que a la hora de la comercialización esta estrategia nos aporta una venta cruzada en la que el cliente lleva más de una pijama”, sostuvo.



En los últimos dos años la empresa ha realizado inversiones en infraestructura, lo que le ha permitido triplicar su capacidad de producción desde mediados del año pasado. Igualmente, ha destinado recursos para instalar equipos de última tecnología.



“Tenemos una línea de corte bastante tecnificada. No hay más de 10 empresas en el país que cuenten con este sistema que también nos fortalece desde el punto de vista productivo”, dijo Fabián Benitez.