‘Colombia aplaude’ el Mérito Empresarial 

Formador de varias generaciones de profesionales, José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla desde 1991, habló sobre el galardón que nació como una iniciativa regional y que una década después busca exaltar a más empresas de toda Colombia que aportan al desarrollo del país.



El relacionamiento entre academia, gobierno y sector privado ha sido el eje en el que se ha soportado esta estrategia, en la cual han participado más de 1.000 compañías, con importantes beneficios en términos de reconocimiento para las empresas galardonadas.



¿Cómo nace Colombia Aplaude, Premio al Mérito Empresarial?



Nació como un reto al interior de la Universidad Simón Bolívar y como parte de nuestro compromiso con la investigación. Nuestros fundadores, además de crear una universidad inclusiva y de calidad, decidieron que debíamos ser un centro de investigación científica. Como parte de un encuentro con el sector privado se creó el Premio al Mérito Empresarial, cuyo objetivo es reconocer los valores de las empresas y coadyuvar al desarrollo de ellas, en los temas de transformación productiva e innovación.



¿Por qué el premio ahora tiene una cobertura nacional?



Inicialmente solo cubría a Barranquilla y al departamento del Atlántico; luego se extendió a toda la región Caribe y posteriormente llegó al Norte de Santander. Creo que la experiencia y los logros que ha tenido regionalmente son necesarios, adecuados y pertinentes para todo el país, porque en todo el país se vive una problemática común en cuanto a la búsqueda y construcción de espacios innovadores y de investigación científica.



Hoy nuestro reto es extenderlo a todo el país. En la convocatoria del año pasado tuvimos empresas participantes de Antioquia, Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, es decir, ya empezamos a recibir ese reconocimiento y esa confianza desde otras regiones.



¿Cuál es el principal logro de esta iniciativa promovida por la Universidad Simón Bolívar?



Yo diría que es lograr esa articulación entre academia y sector empresarial y que a partir de ella alcancemos la integración con el estado y la sociedad que es clave para el desarrollo. Otro aspecto destacado es la oportunidad de poder promover innovación y desarrollos tecnológicos que no solamente tengan impacto en Colombia sino en el mundo también.



Actualmente, tenemos varios licenciamientos de inventos que se están usufructuando, algunos de ellos realizados por la Clínica Oftalmológica del Caribe y Laboratorios Procaps, entidades del sector salud y farmacéutico, respectivamente, que hoy son referentes y ejemplos en innovación para otras empresas.



¿Cuál ha sido la respuesta de las empresas frente a la convocatoria para participar en los premios?



Ha sido muy buena. Aunque existe la tendencia a creer que para alcanzar un premio solo es necesaria la postulación de la empresa y que la distinción se otorga solo por el conocimiento o la opinión que de ella tengan los jurados. En estos premios las empresas tienen que demostrar sus desarrollos, sus compromisos y sus logros. Sin ellos, el jurado no otorga ningún reconocimiento.



¿Cómo es el proceso de evaluación de las postulaciones a los premios?



Lo primero, es que es un proceso transparente. Hemos tenido el mayor cuidado de garantizar transparencia porque es la única manera de poder construir confianza por parte del empresariado.



Hay transparencia en el manejo de la información y reserva en la información que nos entregan las empresas participantes. Es tal el grado de confidencialidad que yo llego al acto final de entrega de los premios sin conocer quiénes son los ganadores.



Esa información solo la conocen los jurados y los responsables de la entrega de los premios.



¿De qué manera se han beneficiado las pequeñas y medianas empresas?



Con ‘Colombia Aplaude, Premio al Mérito Empresarial’ hemos abierto un gran espacio a empresas incipientes, respondiendo a la realidad del sector productivo colombiano, donde más del 80% son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, aquí han encontrado su nido para crecer, multiplicarse y poder llegar a otros espacios.



¿Cuál es su llamado para que otras regiones participen en esta convocatoria del premio?



Yo creo que Colombia puede ser, más allá de un consumidor de tecnología, un importante promotor y creador de ella. Pienso que lo más importante es poder llevar una nueva dinámica en la cultura empresarial del país, que cada día más empresas no dependan de los desarrollos tecnológicos que vienen del exterior, sino que se animen a usar su experiencia y su inteligencia para innovar.



Mi invitación es a que el empresariado asuma una posición proactiva que permita promover desarrollos tecnológicos y a conocer la nueva realidad de Colombia que, sin lugar a dudas, es la apuesta a la innovación.



José Alfredo Romero

Especial para Portafolio