Colombia en Expo Dubái 2020: ‘Ritmo que conecta al futuro’

Expodubái 2020 no será una feria tradicional como las que se realizan en muchas partes del mundo. Este evento, que se hace cada cinco años en un país distinto, será la plataforma mundial más importante en donde estarán presentes casi todas las naciones del planeta.



“Este encuentro global ha venido evolucionando en las últimas tres versiones Shangái, Milán y ahora en Dubái, hacia una plataforma de negocios, inversión y comercio internacional en general”, afirma Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia. En efecto, además del enfoque turístico, Colombia se presentará como un atractivo para los fondos de inversión o soberanos.



Expo Dubái se iniciará el 20 de octubre de 2020 y finalizará el 10 de abril 2021. Se prevé la asistencia de unos 25 millones de visitantes, de los cuales al menos el 70 serán extranjeros.



A Dubái no solamente llegarán funcionarios de gobiernos sino organizaciones no gubernamentales, empresarios, inversionistas y asociaciones de productores. El escenario estará ubicado en las afueras de Dubái, y por esa razón fue construida una línea del metro elevado de la ciudad, de una extensión de 15 kilómetros construida en dos años, con capacidad para movilizar alrededor de 25.000 personas hora. Además, tendrá cuatro puertas de acceso por donde ingresarán 15.000 personas por hora.



CONSTRUIR FUTURO



Expo Dubái 2020 será un evento con visión de largo plazo. El lema es “Conectar mentes y construir futuro”. Esto se traduce en tres grandes ejes: oportunidad, movilidad y sustentabilidad. Cada uno de ellos tendrá un pabellón propio.



Se trata básicamente de la representación de la cuarta revolución industrial, en donde se hablará del desarrollo de nuevas logísticas, conectividad digital, sostenibilidad, empleo del futuro y nuevas industrias entre otros aspectos. La figura de un halcón gigante, que es el ave nacional de Emiratos Árabes, es uno de los grandes atractivos del complejo que albergará a las naciones participantes.



La inversión de Emiratos Árabes en Expo Dubái es de 40.000 millones de dólares, es decir, unos 130 billones de pesos colombianos, que equivalen a casi la mitad del presupuesto general de la Nación que acaba de aprobar el Congreso para el 2020.



Durante las obras fueron utilizadas 37.000 personas en forma permanente, para poder cumplir el cronograma, que vence en octubre próximo. En la infraestructura le será asignada un área a cada país, para que inicie el montaje de su stand.



De acuerdo con los organizadores del evento, una vez transcurrido, la estructura será ocupada por empresas internacionales que quieren ubicar allí el Silicon Valley de Emiratos Árabes, para instalar sus centros de investigación.



EL PABELLÓN COLOMBIA



El stand de Colombia estará ubicado en el eje de ‘Oportunidad’, justo a la entrada de uno de los sitios de acceso de mayor flujo de personas, al lado de China y Estados Unidos.

El principal objetivo es fortalecer la imagen del país, presentándose como una nación que evoluciona al ritmo del resto del mundo. El segundo objetivo es la apertura y el fortalecimiento de mercados, especialmente frutas, cafés especiales y productos agroindustriales. El tercer objetivo es buscar inversión y cooperación con otras naciones, en este caso, con Emiratos Árabes.



El lema de la delegación colombiana es: ‘El ritmo que conecta al futuro’. Se enfatizará en el poder de las regiones, tanto para turismo, como para comercio, inversión e innovación.



“Los ejes estratégicos con los que nos queremos enfocar son: vinculación de regiones y sector privado. Esto implica participación de los empresarios. Además, se prevé la presencia de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali”, afirma Salcedo.

El funcionario agregó que esta es una oportunidad para hacer inteligencia de mercados y entender qué es lo que requieren las demás naciones en materia de productos y servicios que puedan ser abastecidos por Colombia”.



La inversión de Colombia en la participación en el evento aún no ha sido estimada, pero el espacio asignado al país es de 1.500 metros cuadrados. Los recursos se distribuirán en las vigencias 2019-2020 y 2021. Por ahora está definido el equipo colombiano que trabaja en la estructuración.



Los sectores claves que serán presentados incluyen tecnología, innovación y telecomunicaciones, competitividad, energías renovables e industrias creativas, agroindustria, promoción de inversiones en transporte, puertos, vías y aeropuertos.