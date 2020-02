Colombia, entre los que menos gasta en los ‘wearables’

Los ‘wearables’ o dispositivos vestibles como los relojes inteligentes, accesorios para hacer deporte o audífonos inalámbricos, entre otros, son un mercado que viene creciendo en Colombia, pero no al ritmo que lo está haciendo la región, por lo menos en lo que a ventas al consumidor final en el retail se refieren.



(Lea: Fossil encontró un nicho en relojes inteligentes en el país)

Así lo indican los datos del proveedor de investigación de mercado, Euromonitor, en los que se especifica que el año pasado se vendieron 9.100 unidades de ‘wearables’ en Colombia, cifra que incrementó en 386% durante los últimos cinco años (2014).



(Lea: Google busca alcanzar a Apple en relojes inteligentes)



Sin embargo, si lo anterior se compara con lo registrado en América Latina, que vendió 2,05 millones de dispositivos de este tipo el año pasado, el país solo participa con el 0,44%.



(Lea: Esto costará el Galaxy Watch LTE, el reloj inteligente de Samsung



Por su parte, respecto al monto de las ventas de los dispositivos vestibles realizadas a través del canal retail, durante 2019 estas significaron $8.000 millones (US$2,5 millones) en Colombia. La variación respecto a 2014 fue de 646,7%, cuando se obtuvieron $1.100 millones (US$300.000) en el país, de acuerdo con el proveedor de investigación de mercado en mención.



En contraste con lo anterior, el total en América Latina para 2019 fue de US$441 millones, es decir, que de dicha cifra Colombia participó con 0,56%.



Respecto al bajo aporte del país al total de unidades y monto comercializado en ‘wearables’ el año pasado en la región, Santiago Roldán, experto en tecnología, explicó que se debe tener en cuenta que este mercado también se lo está llevando la tecnología china que se vende a través de diversas plataformas de comercio electrónico, negocio que no se está teniendo en consideración en los datos, que incluye únicamente las ventas en el retail en el país.



Otro de los puntos que planteó para explicar lo anterior es que “el mercado de este tipo de dispositivos no funciona igual que el de celulares. En estos últimos el consumidor suele reemplazarlos mucho más rápido que los ‘wearables’, en parte porque estos suelen desactualizarse con menor frecuencia”.



Por su parte, David Gutiérrez, gerente de relaciones públicas de Huawei, destacó que en ocasiones el crecimiento del negocio de los accesorios vestibles está ligado a smartphones de características premium en el mercado, entendiendo al teléfono inteligente como la base del ecosistema de dispositivos de uso personal.



En línea con lo anterior, mencionó que el aumento de las ventas de estos se encuentran ligados “a algo que requiera más experiencia en la que los usuarios buscan un accesorio adicional a su teléfono que les permita recibir las notificaciones en tiempo real sin sacar el dispositivo del bolsillo, entre otros”.



Para Rodrigo de Angulo, director comercial de la plataforma de comercio electrónico Linio, “en 2019 los hombres mostraron mayor preferencia por productos ‘wearables’, con un 71%, sobre las mujeres (28%). Diciembre es el mes preferido por los usuarios para encontrar estos productos. De hecho, el año pasado Linio registró un incremento de 200% sobre el interés de los usuarios en estos dispositivos, con relación al mismo mes de 2018”.



Otros datos de la compañía indican que son tres grupos principales lo que adquieren productos de este tipo: primero, las personas entre los 30 y 34 años con 20%, luego están los jóvenes entre 25 y 29 años con 16%, y los usuarios entre los 35 y 39 años participan con 14%.



Además, el directivo dijo que en Colombia el ticket promedio de estos accesorios en 2019 fue de $100.000, siendo los relojes inteligentes y las bandas deportivas las protagonistas.



OTROS DATOS DEL SECTOR



Durante el año pasado, las tres marcas con mayor participación del negocio en Colombia fueron Fitbit con 29% de cuota, Garmin con 12,6% y Samsung con 7,6%, según Euromonitor. A estos le siguen Apple y Xiaomi, sin embargo, los datos de estas dos últimas no fueron compartidos por el proveedor de investigación de mercado en mención.



Al revisar este listado en América Latina, los datos se ajustan un poco. En primera posición sale Garmin, seguido de Fitbit, Samsung, Polar y la estadounidense Apple.



Respecto a los países líderes en las ventas de ‘wearables’ en el canal retail de América Latina, Brasil ocupó el primer puesto el año pasado con US$310,9 millones, luego estuvo México con US$79,5 millones, Chile con US$26,8 millones, Argentina con US$4,4 millones y Colombia con US$2,5 millones.



Como ya se había mencionado, el total registrado en la región fue de US$441 millones.

En línea con el listado anterior, Brasil vendió 1,42 millones de dispositivos en 2019, seguido por México (287.700), Chile (148.200), Argentina (38.900) y Colombia (9.100).



PROYECCIONES A 2024



El mercado colombiano seguirá presentando buenos números en los próximos años, según las estimaciones de Euromonitor.



Las firma proyecta que para 2024 se venderán 35.100 unidades de ‘wearables’ en Colombia, dato que crecería en 284,6% respecto a las registradas en 2019. De otro lado, el monto que este segmento del mercado movería sería de $22.100 millones en los siguientes cinco años, lo cual significa un incremento de 178% si se compara con lo obtenido durante el año pasado.



En la región, este negocio también seguirá siendo dinámico en las ventas por el canal retail. Así las cosas, en 2024 en América Latina se venderían 4,41 millones de dispositivos, es decir, que esto incrementaría en 114,4% si se revisa con los datos de 2019.



Por su parte, se obtendrían recursos por US$1.082 millones en los próximos cinco años. La variación respecto a lo registrado el año pasado sería de 145,4%, de acuerdo con las estimaciones de la firma en mención.



Por último, los expertos aseguran que hoy en día la gente está haciendo cada vez más actividades deportivas, razón por la que están buscando accesorios que le permitan monitorear sus actividades en tiempo real.



De acuerdo con Gutiérrez, el usuario está prestando atención a la duración de la batería del ‘wearable’ al momento de comprar.



valcif@eltiempo.com