Colombia se raja en reputación

El pasado 15 de octubre se revelaron las conclusiones del Country RepTrack 2019, la medición, realizada por el Reputation Institute, que se encarga de analizar la admiración, respeto y confianza que despiertan las 55 naciones más grandes del mundo (por PIB) en el ámbito internacional. Los resultados se toman basándose en 58.000 calificaciones individuales entre el público general de las economías del antiguo G8 (Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos).



Se evalúan 17 indicadores de percepción agrupados en tres dimensiones: calidad de vida, nivel de desarrollo y calidad institucional. Las percepciones son asociadas con actitudes y comportamientos, como la intención de ir al país, considerar invertir allí, así como comprar sus productos y servicios.



Los resultados del informe este año vuelven a entregar noticias no gratas para Colombia. El país sigue siendo uno de los peor calificados y se mantiene en los últimos lugares, ubicándose en la posición número 48 de 55, por debajo, entre otros, de Turquía, Algeria y Bangladesh. Logró subir un lugar en comparación con el puesto que ocupó en 2018, gracias a que Venezuela tuvo un descenso significativo en la lista de este año debido a “la terrible realidad del país que ha empezado a conocerse mejor en países lejanos”. Es decir, reputacionalmente estamos casi al mismo nivel que nuestro vecino con su lamentable situación, no obstante, ser la realidad de Colombia mucho mejor.



Y se confirma nuestra percepción negativa a nivel internacional, cuando vemos que la posición 57 entre 141 países medidos por el Global Competitiveness Report 2019 del Foro Económico Mundial, se logró, en parte, gracias a que este año se redujo en la calificación el peso de la percepción, sin por esto desconocer los avances importantes en muchos campos y el buen trabajo realizado por el gobierno y el sector privado para lograrlo. La mala percepción estaba afectando nuestro puesto en el ranking de competitividad. Pero dejar de evaluar la opinión sobre el país, no va a evitar que exista una visión negativa sobre éste, ni sus efectos.



Es importante que los resultados del Country RepTrak sean revisados por los diferentes sectores colombianos, pues la conclusión inmediata es que, pese a los progresos realizados, la visión negativa sobre el país se mantiene en comparación con territorios que tienen situaciones socioeconómicas y políticas mucho más complejas que las nuestras. También es un llamado de atención para pensar si estamos haciendo lo suficiente y necesario para moldear nuestra propia percepción en el exterior porque esto demuestra que no es suficiente con ser, y que también hay que parecer.



¿Cómo queremos ser percibidos? ¿Cuáles son los drivers reputacionales con mal desempeño y por qué? ¿En qué audiencias? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué tenemos que corregir de nuestra realidad? ¿Qué no estamos comunicando, lo estamos haciendo mal o de forma insuficiente? ¿Cómo está impactando en los resultados? Estos son algunos de los primeros interrogantes que requieren ser resueltos para diseñar una estrategia orientada a construir una reputación positiva del país. El sector privado y el gobierno necesitan trabajar mancomunadamente porque todos los sectores reciben el impacto positivo o negativo de la percepción en el exterior. ¿Y si ya lo están haciendo? Entonces habrá que esperar hasta el 2020 y ver qué nos dice el nuevo informe. Pero no podemos perder otro año. Son demasiados acumulando resultados negativos.



Es satisfactorio ver los resultados de Perú, que según el informe, “ha vuelto a subir en el ranking internacional y lidera la región latinoamericana en el puesto 25. Para Fernando Prado, vicepresidente del Reputation Institute a cargo de América Latina y España, “Perú ha sido un ejemplo de éxito en la gestión de su marca país, capitalizando su legado cultural y arqueológico y su gastronomía, y alineando a actores públicos y privados en la promoción internacional”.



¿Qué pasaría si como Perú, tuviéramos una mejor promoción internacional? Probablemente la métricas serían diferentes.



Así lo confirma Prado cuando dice que “La conclusión más importante del análisis desarrollado es que la reputación de un país tiene un impacto directo en los comportamientos de apoyo de los observadores internacionales (visitaría el país, compraría sus productos, invertiría, estudiaría o trabajaría allí, etc.), que finalmente influyen sobre variables económicas. Por poner un ejemplo, nuestro análisis estadístico demuestra que aumentar 1 punto en el indicador general de reputación (RepTrak® Pulse), que se mide en base 100, conlleva un incremento de las exportaciones de ese país en un 0,3% y la llegada de turistas en un 0,9%.”.



ALGUNOS DATOS DE ESTE ESTUDIO PRESENTADOS POR EL REPUTATION INSTITUTE



• 5 países han logrado un nivel de reputación excelente: Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda.

• 6 de los 10 países con mejor reputación son europeos.

• 8 de los 10 países con mejor reputación también se encuentran entre los 10 primeros en el Ranking Mundial de la Felicidad.

• Suráfrica, Brasil, Italia y España son los únicos países con un indicador de reputación más fuerte entre los extranjeros que entre sus propios ciudadanos.

• Reino Unido, Arabia Saudita, Francia, Israel y Venezuela experimentaron caídas drásticas de reputación, mientras que Vietnam, Argelia, Singapur, Suiza y Polonia tuvieron las mayores subidas.

• De las tres dimensiones de la reptación de un país, Japón lidera la dimensión “Nivel de Desarrollo, Suecia lidera la dimensión “Calidad Institucional” y Nueva Zelanda lidera la dimensión “Calidad de Vida”.



Luis Fernando Cortés F.

Director Ejecutivo Loyalty