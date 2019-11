Compensar en Cumulus: reflexión sobre diseño y arquitectura

¿A quién o a quiénes les corresponde la construcción del país que anhelamos?, ¿cuáles son las disciplinas que deben apostarle a ese futuro?, ¿qué generación debería impulsar esas transformaciones? Tres preguntas, que bien podrían tener respuestas similares o, por el contrario, las más variadas y profundas disertaciones entorno a la responsabilidad colectiva que todos tenemos sobre la sociedad que soñamos.

Y precisamente, en este universo de posibilidades, el diseño arquitectónico ha logrado una compenetración fascinante con diferentes áreas, replanteándose y trascendiendo por medio de apuestas innovadoras, como las presentadas por estos días en Cumulus - Bogotá 2019, un encuentro internacional organizado por la Universidad de Los Andes que tradicionalmente reúne a las instituciones educativas de más alto nivel en el mundo al servicio del arte, el diseño, la educación y la investigación. El evento, realizado por segunda vez en Latinoamérica, y por primera vez en Colombia, se está llevando a cabo del 30 de octubre y al primero de noviembre en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la universidad.



La presente edición, bajo el lema The Design After (el diseño después), cuenta con participación de reconocidos panelistas, de talla nacional e internacional, entre ellos Brigitte Baptiste, bióloga y experta en sostenibilidad; Martín Tironi, especialista en movilidad e infraestructura urbana; Dori Tunstall, experta en procesos de innovación enfocados en el beneficio de comunidades y nombrada como una de las 100 mujeres negras más importantes de Canadá; Monika Bielskyte, especialista en realidad virtual, aumentada e híbrida, y Daniel Grushkin, experto en bioseguridad.



Adicionalmente, el certamen también involucra a actores clave en el sector de la vivienda, entre los que se destaca la Caja de Compensación Familiar Compensar, líder en la construcción de vivienda de interés social, que, desde su nacimiento, hace 41 años, ha trabajado por impactar positivamente a las comunidades a través de innovadoras propuestas que responden cada vez más a la necesidad de promover el bienestar integral de las familias colombianas.



Compensar fue invitada a participar en la mesa redonda “Beyond the Walls” (“más allá de las paredes”), y no es para menos, pues históricamente esta Caja se ha caracterizado por ir más allá del diseño y la construcción de proyectos de vivienda. Un claro ejemplo de ello es su Programa Desarrollo Social Comunitario: un modelo de intervención social que trasciende el mejoramiento del déficit cuantitativo de vivienda, la entrega del inmueble y las exigencias legales, trabajando junto a las familias propietarias en la formación de redes para facilitar la sana convivencia, el aprovechamiento de espacios comunes, el empoderamiento, la autonomía y el liderazgo, entre otros aspectos.



Tras 6 años de la puesta en marcha de este programa, han sido beneficiadas más de 100 mil personas de 16 proyectos de vivienda, gestando así un megaproyecto de construcción comunitaria que favorece el desarrollo social y la igualdad de oportunidades; ratificando una vez más el compromiso de Compensar con la calidad y la innovación.



De esta manera, Cumulus 2019, que viene de realizarse en Rovaniemi, Finlandia, se consolida como el espacio de reflexión sobre diseño y arquitectura más importante del mundo que rebasa los límites de lo académico, pues, aunque incluye investigaciones, talleres y paneles de discusión, es una gran oportunidad para reflexionar frente a los retos contemporáneos de cara a la integración de conocimientos, saberes y acciones que redundan en la construcción de un mejor futuro para todos.