Con expectativas moderadas inicia Colombiatex 2019

Con 600 expositores y 14.800 compradores registrados, arranca hoy Colombiatex de las Américas 2019 en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín.



Este evento, que se realizará hasta el próximo jueves, se ha consolidado como la plataforma de encuentro comercial más importante de la región en cuanto a insumos de textiles se trata, al reunir no solo a empresas colombianas, sino también a firmas extranjeras, que en esta oportunidad representan al 40% de los expositores.

PERSPECTIVAS



Según ha manifestado Inexmoda, este año los negocios acordados durante la feria superarían los US$300 millones, lo que indica que hay expectativas moderadas en comparación con el año pasado.



Lo anterior, teniendo en cuenta que en la edición del 2018 el evento cerró registrando expectativas de negocio por US$356 millones, es decir, 15% más de lo que se está ha indicado inicialmente para el 2019.



(Lea: Todo listo para edición 31 de Colombiatex 2019)



No obstante, Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, manifestó que la cifra revelada para esta edición es solo una referencia, dado que el número real podría ser mayor, sobre todo al considerar que en el 2018 el crecimiento de las expectativas de negocio fue del 60%, en comparación con el 2017.



El directivo subrayó que, este año, la feria va a presentar varias novedades, dentro de las que se destaca el lanzamiento de una plataforma de citas anticipadas, a partir de la cual los asistentes -tanto empresarios como compradores- pueden agendar reuniones de manera más efectiva, lo que tendría un efecto positivo en el balance transaccional.



VENTAJAS ARANCELARIAS



Otras de las innovaciones de esta edición es que, por primera vez, las empresas colombianas que cumplan con las reglas de origen recibirán un sello que las certifique ante los compradores.



(Lea: Exportaciones de textiles crecerían 10% en 2019)



“El sello se llama Origen Colombia, y con este vamos a avisarle al comprador que esa empresa tiene materias primas de origen y que por lo tanto pueden participar en negocios de tratados de libre comercio que el país tiene firmado con distintas naciones del mundo. Eso es un diferenciador muy importante porque le permite al confeccionista saber que si compra sus materias primas a estas empresas, va a tener una ventaja para llegar a diferentes mercados sin pagar arancel”, explicó Botero.



De hecho, Procolombia anunció que dentro del grupo de asistentes se destacan 300 compradores internacionales, de 22 países, con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes.



“El aprovechamiento de los acuerdos comerciales es una prioridad, por eso el 100% de la delegación invitada proviene de mercados con beneficios arancelarios”, aseguró Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, en un comunicado.



Así mismo, la entidad señaló que realizará, de la mano con la Alcaldía de Medellín, una rueda de negocios con proveedores de paquete completo (producto terminado) en las categorías de vestidos de baño, ropa de control, ropa interior, uniformes, ropa casual, entre otros, con la idea de dinamizar este segmento de mercado que ha ido tomando protagonismo dentro de la industria nacional.



Ecuador es el país con la delegación de compradores más grande, con 114 empresas, seguido por Estados Unidos con 38.



Por su parte, Brasil es uno de los participantes internacionales más fuertes de la feria, con un grupo de expositores conformados por 30 empresas.



Actualmente se estima que Brasil es el sexto mayor proveedor de productos textiles para Colombia, seguido por China (39%) e India (10%).



Y, de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre del 2018 las exportaciones de ambos países fueron similares, dado que Brasil vendió a Colombia cerca de US$ 30 millones en productos textiles, mientras que Colombia, en ese mismo período, exportó a Brasil US$ 29,9 millones en productos textiles y afines.



“Colombia es uno de los países claves en el mercado textil en América Latina. La industria brasileña participa activamente en el desarrollo y creación de acuerdos que le permitan incursionar de manera efectiva en el mercado colombiano, a través de innovaciones, tecnologías y nuevos productos y servicios”, manifestó Rafael Cervone, director ejecutivo de Texbrasil.



Economía y negocios